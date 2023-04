„Bärensee-Terror“ - In Hirschzell herrscht blanke Wut

Die Verkehrslage in Kaufbeuren-Hirschzell bringt Anwohner auf die Palme. Sie klagen über rücksichtslose Raser. Was sagen Stadt und Polizei dazu?

17.04.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Die Diskussionen um die Bärenseetraße in Hirschzell reißen nicht ab. Während Anwohner über rücksichtslose Raser klagen, stellt die Stadt keine Auffälligkeiten auf der Straße fest. Doch nun geht die Debatte um die Strecke zum Bärensee in die nächste Runde. „An sonnenreichen Tagen wird der Naherholungsverkehr zum Bärensee für uns Anwohner zum Bärensee-Terror“, schreibt ein Leser aus Hirschzell an unsere Redaktion. Tagtäglich werde es in der Tempo-30-Zone insbesondere für Radfahrer gefährlich. Durch Autos, die am Straßenrand in Fahrtrichtung Kaufbeuren parken, bleibe weder für entgegenkommende noch für überholende Wagen ausreichend Platz, um an den Radlern vorbeizufahren, berichtet der Hirschzeller. Das halte viele Fahrer allerdings nicht vom Überholen ab, wofür diese riskante Manöver in Kauf nähmen und auch mal über den Gehweg bretterten. Zuletzt sei sein Sohn nur durch Glück und rasche Reaktion einem Autofahrer entkommen, der den Gehweg als Fahrbahn zweckentfremdete, teilt der Leser mit.

Lesen sie auch: Es droht Sturm: Werden Bäume in Kaufbeuren zur Gefahr?

Die Beschwerden seien im Kaufbeurer Rathaus bekannt, berichtet Pressesprecher Tobias Müller. Allerdings erfolgten diese meist anonym und per E-Mail. Er ergänzt: „Außerdem wird häufig darauf verwiesen, dass kein Dialog gewünscht ist.“ Absender drohten zudem, rechtliche Schritte einzuleiten, wenn sie kontaktiert werden, sagt Müller. Klärende Gespräche gestalteten sich dadurch schwierig. Dennoch nehme die Stadt die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ernst, weshalb es 2023 bereits zwei Verkehrsmessungen im betreffenden Bereich gab, die jüngste am 28. März. In dreieinhalb Stunden wurden insgesamt 142 Fahrzeuge gezählt, zwei Fahrer waren zu schnell unterwegs – nach Angaben der Stadt „beides Anwohner“. Auffällig seien diese Zahlen im Vergleich zum restlichen Stadtgebiet nicht. Trotzdem ist laut Müller eine weitere Messung an einem Wochenende im Sommer geplant.

Lesen Sie auch: Umstrittene Pläne: Bärensee in Kaufbeuren soll für Besucher attraktiver werden

Insgesamt vier Unfälle rund um die Bärenseestraße hat die Polizei Kaufbeuren im vergangenen Jahr aufgenommen: zwei in der Bärenseestraße selbst und zwei Am Geisbichel. Damit sei der Bereich kein Unfallschwerpunkt, sagt Polizeisprecherin Isabel Schreck. Nur Gebiete, in denen es innerhalb von 300 Metern zu mindestens fünf Unfällen kommt, bei denen auch Menschen verletzt werden, sind als solche klassifiziert. „Die Unfallschwerpunkte werden in einem Drei-Jahres-Rhythmus ermittelt“, ergänzt Schreck. Auch in dieser Hinsicht sei die Strecke unauffällig.

Doch wenn die Bärenseestraße keine Problemzone ist, „warum regen sich denn so viele Leute auf?“, fragt ein anderer Leser in einem Schreiben an unsere Redaktion. Er jedenfalls zieht aus seinen Erfahrungen folgende Konsequenz: „Diese Strecke befahre ich mit meinen Kindern nicht mehr.“