Der zweite Streik in zwei Wochen: Nur knapp die Hälfte der Züge zwischen Kaufbeuren und Buchloe fährt. Unser Reporter hat sich unter den Fahrgästen umgehört.

23.08.2021 | Stand: 17:23 Uhr

Es ist unerwartet still am Kaufbeurer Bahnhof. In der Nacht zum Montag hat der zweite Lokführerstreik innerhalb von zwei Wochen begonnen, und fast die Hälfte der Züge zwischen Buchloe und Kaufbeuren fällt aus. Doch Trubel wegen wartender Fahrgäste gibt es deswegen in Kaufbeuren keinen. Die Reisenden lassen sich an einer Hand abzählen.