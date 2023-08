"Akute Bedrohungslage": Großer Polizeieinsatz in Baisweil

Zahlreiche Polizeistreifen sind am Mittwochabend nach Baisweil (Ostallgäu) geeilt. Das sind die Hintergründe.

17.08.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Update Donnerstag 12 Uhr:

Die Polizei sucht weiterhin nach einem Mann, der am Mittwochabend einen großen Polizeieinsatz in Baisweil ( Ostallgäu) ausgelöst hat. Es sei anzunehmen, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und deshalb in Gefahr war. "Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht", teilt die Polizei mit. Am späten Mittwochabend hatte der Mann einen Großeinsatz der Polizei in Gang gesetzt, die von einer "akuten Bedrohungslage" ausging. Mehrere Polizeistreifen und Hundeführer eilten in die Gemeinde und suchten die Umgebung ab. Auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers war im Einsatz. Nach einer "Streitigkeit im familiären Bereich", wie es hieß, hatte der Mann das Haus mit unbekanntem Ziel verlassen.

Ursprungsmeldung:

Großer Polizeieinsatz am Mittwochabend in Baisweil (Ostallgäu). Zahlreiche Polizeistreifen eilten in die Gemeinde, postierten sich an mehreren Straßen. Die Beamten befragten nach Zeugenaussagen Anwohner. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über der Gemeinde.

Baisweil: Polizei geht von "akuter Bedrohungslage" aus

Wie ein Polizeisprecher berichtet, mussten die Einsatzkräfte von einer "akuten Bedrohungslage" ausgehen. Die Suche konzentrierte sich auf einen Mann, der seine Lebensgefährtin bedroht haben könnte. Aufgrund des Notrufes ging die Polizei zudem davon aus, dass sich der Mann in suizidaler Absicht möglicherweise selbst etwas antun könnte. Er habe wohl im Verlauf des Telefonates die Wohnung verlassen. Der Polizeisprecher spricht von einer "diffusen Situation".

Nach Einsatz in Baisweil: Gesuchter bislang nicht gefunden

Der Mann wurde bis dato nicht angetroffen. Am Mittwochabend konnte laut Polizei aber schießlich eine Bedrohung der Lebensgefährtin ausgeschlossen werden. Insgesamt waren zehn Streifenbesatzungen im Einsatz, der gegen 20 Uhr begann und am späten Abend beendet wurde.

Am Donnerstag sollen die Ermittlungen neue Erkenntnisse bringen

Am Donnerstag sollen die Ermittlungen intensiv vorangetrieben werden. Im Mittelpunkt stehen laut Polizei die Befragungen der Angehörigen, für die aber möglicherweise ein Dolmetscher notwendig ist. Auch die Suche nach dem Mann soll fortgesetzt werden.

Kontakt zur Telefonseelsorge

Üblicherweise berichtet unsere Redaktion nicht über (mögliche) Suizide. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Ausnahme, da berechtigtes öffentliches Interesse besteht.

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.

