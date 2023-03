Bald auch Ganztagsbetreuung an der Grundschule Oberbeuren

Nachdem eine Lösung für das Platzproblem bei der Mittagsverpflegung gefunden ist, wird eine offene Ganztagsschule auch in Oberbeuren möglich.

21.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Auch an der Grundschule Oberbeuren wird es ab dem kommenden Schuljahr eine Ganztagsbetreuung geben, wie Cornelia Otto, die Leiterin des Jugend- und Familienreferats der Stadt, bei der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses berichtete. Fehlende Räume seien bislang der Hauptgrund dafür gewesen, dass die Oberbeurer Schule die einzige Grundschule im Kaufbeurer Stadtgebiet war, an der die Betreuung der Kinder in Form einer offenen Ganztagsschule noch nicht angeboten wurde. Stattdessen können die Eltern dort derzeit eine Mittagsbetreuung buchen, die von der Katholischen Jugendfürsorge organisiert wird, die im Gegensatz zur Ganztagsbetreuung aber kostenpflichtig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.