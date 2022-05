Bank als Bauherr: VR Bank Augsburg-Ostallgäu investiert in der Region

Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu meldet Wachstum bei Einlagen und Krediten. Und sie investiert: Welche Pläne das Genossenschaftsinstitut zurzeit in der Region verwirklicht.

28.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Kreditrisiken bei der VR Bank Augsburg-Ostallgäu sind offenbar nicht gestiegen. Vorstandssprecher Dr. Hermann Starnecker berichtete bei der Vorstellung der Bilanzzahlen in Kaufbeuren von einem deutlichen Anstieg der Kundenkredite in 2021 – um elf Prozent auf über 2,6 Milliarden Euro. Verantwortlich für diesen Zuwachs seien überwiegend die Bau- und Immobilienfinanzierungen. Die Kreditrisiken für das vergangene Geschäftsjahr schätzt die Bank als unauffällig und gut beherrschbar ein. Coronabedingte Kreditrisiken waren nicht erkennbar. „Offensichtlich hat sich der Mittelstand in der Pandemie als robust erwiesen“, sagte sein Vorstandskollege Heinrich Stumpf.

