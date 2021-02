Barbier in Kaufbeuren empfängt Kunden trotz Lockdowns

In knapp zwei Wochen dürfen die Friseure in Deutschland wieder öffnen. Doch der Lockdown hielt einen Barbier aus Kaufbeuren offenbar nicht von der Arbeit ab.

19.02.2021 | Stand: 14:50 Uhr

Am 1. März dürfen die Friseursalons und Barbiere in Deutschland wieder öffnen. Doch so lange konnten ein Barbier aus Kaufbeuren und seine Kunden wohl nicht mehr warten. Mitarbeiter des Ordnungsamtes bemerkten am Donnerstag, wie Kunden in dem Salon ein- und ausgingen, berichtet die Polizei. Das war dem Ordnungsamt schon an mehreren Tagen zuvor aufgefallen.

Barbier in Kaufbeuren trotz Lockdowns geöffnet

Beim Blick in die verklebte Schaufensterscheibe des Salons stellte einer der Beamten fest, dass der Barbier jemandem die Haare schnitt. Um die Situation aufzuklären, rief das Ordnungsamt eine Streife der Polizei Kaufbeuren hinzu.

Die Polizisten trafen den Barbier gerade bei der Arbeit an. Er sagte ihnen, dass er lediglich einem Freund die Haare schneide. Das glaubten ihm die Beamten offenbar nicht. Den Salonbetreiber erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

