DJK-Niederlage in Gersthofen "nicht verwunderlich"

Nichts zu holen gab es für die DJK Kaufbeuren beim Auswärtsspiel in Gersthofen. Für die Niederlage gibt es gute Erklärungen.

Von Willi Dressler

17.10.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Im ersten Auswärtsspiel der jungen Saison hat es auch die erste Niederlage für die DJK Kaufbeuren gesetzt: Der ersatzgeschwächte Bezirksoberligist unterlag in einem hart umkämpften Spiel beim TSV Gersthofen knapp mit 78:81. Dabei gaben die Kaufbeurer eine komfortable 36:28-Halbzeitführung aus der Hand. „Uns ist in der zweiten Hälfte etwas die Kraft ausgegangen, was nach der eher dürftigen Vorbereitung auch nicht weiter verwunderlich ist“, gab DJK-Trainer Isidoro Peronace nüchtern zu Protokoll.

