"Spießbürgertum in Reinkultur": Streit um Basketballkörbe in Pforzen

Weil sich Anwohner beschwert haben, wurden in Pforzen Basketballkörbe abgehängt. Ein anderer Nachbar verteidigt die Sportler. Der Verbandschef ist entsetzt.

21.06.2022 | Stand: 07:52 Uhr

In Pforzen ist ein Streit rund um zwei Basketballkörbe auf der örtlichen Schulsportanlage entbrannt. Aktuell kann auf dem Platz nämlich kein Basketball gespielt werden. Die (recht neu errichteten) Körbe sind von der Gemeinde in Absprache mit der Schule abgehängt worden. Zunächst hatten sich nämlich Anwohner darüber beschwert, dass es auch am Sonntag und nachts Lärmbelästigung seitens spielender Kids gegeben habe.

