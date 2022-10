Ein Ostallgäuer (20) muss sich nach einem Disput mit einem Taxifahrer vor den Kaufbeurer Amtsgericht verantworten. Wie es zum Handschlag vor dem Richter kam.

21.10.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Was im Mai als entspannter Discobesuch mit Freunden begonnen hatte, endete für einen 20-Jährigen Ostallgäuer jetzt in einem Strafverfahren vor dem Kaufbeurer Jugendgericht. Der junge Mann war im Streit mit einem Taxifahrer ausgerastet und hatte diesen unter anderem als „Bastard“ beleidigt. Auslöser des Konflikts war offenbar, dass der Ostallgäuer und fünf weitere Personen ins Taxi steigen wollten - was der Fahrer aus Sicherheitsgründen strikt ablehnte.

