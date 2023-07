Basti Schweinsteiger ist irgendwie auch dabei - Deutschland bei der WM der Frauen

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist mit einer Überraschung gestartet. Gewinnt Deutschland den Titel?

21.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Am Donnerstag ist die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland gestartet. Die deutsche Nationalmannschaft ist auch dabei – und im Gegensatz zu den Herren nach der Silbermedaille bei der EM in England 2022 auch mit berechtigten Ambitionen: „Deutschland wird Weltmeister“, meint deshalb Lisa Höfler vom Bezirksoberligisten SpVgg Kaufbeuren.

Sensation zum Auftakt

Aber einfach wird das nicht: Denn gleich im Eröffnungsspiel sorgte Co-Gastgeber Neuseeland für eine faustdicke Überraschung und hat Norwegen mit 1:0 geschlagen. Insofern zeigt sich Kristina Hackl, Stürmerin bei der SVK, auch vorsichtig bei der Frage nach dem künftigen Weltmeister: „Das ist schwer zu sagen, denn es gibt viele gute Mannschaften.“ Ebenso zurückhaltend ist die 27-jährige Stürmerin auch bei den Favoriten: „Für mich gibt es keinen richtigen.“

Deutschland ist Mitfavorit

Dagegen zählt Höfler neben Deutschland und Titelverteidiger USA auch Gastgeber Australien zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Titel. Die 30-jährige Allrounderin setzt auch ein bisschen als Fan auf Deutschland, derweil Hackl beim deutschen Abschneiden verhaltener bleibt: „Ich hoffe, Deutschland überzeugt wie bei der EM und kommt bis ins Finale.“

Marokko, Kolumbien und Südkorea sind Gegner

Die deutsche Mannschaft greift aber erst am Montag ins Geschehen ein, und zwar gegen Marokko. Weitere Gegner sind dann am 30. Juli Kolumbien ab 11.30 Uhr und am 3. August Südkorea ab 12 Uhr. Auch bei den Frauen wurde das Teilnehmerfeld aufgestockt: Nun kämpfen 32 Mannschaften um den Titel – und notgedrungen für das finanzielle Anliegen der FIFA. Das wird bei der WM auch einige weniger interessante Spiele bedeuten.

Stürmerin Kristina Hackl (rechts) vom Bezirksoberligisten SpVgg Kaufbeuren. Bild: Walter Brugger

Dennoch bedauern die beiden SVK-Spielerinnen, dass sie nur wenig von dem Wettbewerb live schauen können – denn aufgrund der Zeitverschiebung finden die Spiele oft frühmorgens oder vormittags statt: „Ich kann eigentlich nur am Wochenende mal ein Spiel anschauen, sonst geht es nicht wegen der Arbeit. Ich werde mir dann aber die Zusammenfassung immer anschauen“, erklärt Höfler. Ihrer Kollegin geht es genauso: „Da ich arbeite, sind die Zeiten nicht gerade gut“, sagt Hackl.

Zeit für Lena Oberdorf

Dagegen scheint die Zeit für Lena Oberdorf reif: „Die mag ich ganz gerne, sie räumt alles weg“, lobt Höfler die Mittelfeldakteurin der Nationalmannschaft. Nach ihren Leistungen bei der EM im Vorjahr wurde Oberdorf schon als „Jahrhunderttalent“ gepriesen. Höfler ist etwas bescheidener: „Ich finde, sie ist der weibliche Bastian Schweinsteiger. Hoffentlich macht sie das eine oder andere Tor“, das würde dann auch dem Tipp von Höfler entgegenkommen.