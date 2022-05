VWEW weiht Pufferspeicher auf Lithium-Ionen-Technologie in Leinau ein. Was die Technik kann, wofür sie gebraucht wird, wie sie arbeitet und was sie kostet.

29.05.2022 | Stand: 06:00 Uhr

Einen Batteriegroßspeicher haben die Vereinigten Wertach Elektrizitätswerke (VWEW) in Leinau eingeweiht. In drei grauen Schiffscontainern befinden sich auf dem Areal des Leinauer Kraftwerks an der Wertach insgesamt 576 Lithium-Ionen-Module, die mit je 22 Zellen bestückt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.