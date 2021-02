Wie sich die Kaufbeurer Beschäftigten auf Montag vorbereiten und welch große Symbolik in jedem einzelnen Pflänzchen steckt.

26.02.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Es ist alles so vertraut. Reihenweise Spaten, an deren harten Stahlkanten sich weich die Sonnenstrahlen brechen. Die Rasenmähergarde. Bereit loszulegen, sobald die Grashalme sprießen. Und sogar Gartenzwerge warten auf ihren Einsatz. Nur an Kunden hapert es in dieser Woche noch. Ohne Vorbestellung oder Gewerbeschein geht nichts in Lockdown-Zeiten, deren Regeln nun aber entscheidend gelockert werden.