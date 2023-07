Baubeginn für neues Wertstoffzentrum - das erwartet die Nutzer

Die Kaufbeurer sind geschlagen mit zwei unzeitgemäßen Wertstoff-Sammeleinrichtungen. Das wird sich bald ändern. So sehen die Pläne für das neue Wertstoffzentrum aus.

19.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Für die beiden unzeitgemäßen und vielkritisierten Wertstoffhöfe an der Deponie und der Liegnitzer Straße in Kaufbeuren gibt es bald Ersatz. Nahe der Kläranlage an der Buronstraße haben die Bauarbeiten für das neue Wertstoffzentrum begonnen. Es soll nach Angaben von Christoph Mayer, Leiter der Entsorgungsabteilung bei der Stadt, voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres eröffnet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.