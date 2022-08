Seit Jahren werden Immobilien auch in Kaufbeuren und dem Ostallgäu immer teurer. Gestörte Lieferketten und hohe Energiepreise bringen zusätzliche Unsicherheit.

01.08.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Baustoffe und Energie werden immer teurer, den Handwerksbetrieben fehlen Mitarbeitende, und so explodieren die Preise auf dem Bau. Laut dem bayerischen Landesamt für Statistik sind die Preise in den vergangenen Monaten so stark gestiegen wie seit den 1990er-Jahren nicht mehr. Wer sich jetzt für den Kauf einer Immobilie entscheidet, die erst in ein oder zwei Jahren fertig sein wird, hat ein Problem – Preissicherheit gibt es derzeit nicht.

