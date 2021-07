Auf Spielplätze kann bei Neubauten zur Not verzichtet werden

Bei Neubauten dürfen sich Bauträger in Kaufbeuren in Ausnahmefällen freikaufen, statt einen Spielplatz zu bauen. Wieviel Geld sie dafür aufwenden müssen.

16.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die neue bayerische Bauordnung sieht vor, dass sich Bauträger von der Pflicht, einen Spielplatz zu bauen, freikaufen können. Dafür ist eine sogenannte Ablöse fällig. Damit befasste sich der Bauausschuss des Kaufbeurer Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung und verabschiedete am Ende eine Berechnungsformel. Demnach kostet die Ablöse eines 60 Quadratmeter großen Spielplatzes knapp 35 .000 Euro. Es wurde allerdings mehrfach betont, dass diese die große Ausnahme bleiben soll. Wunsch der Verwaltung und des Stadtrats ist es, dass die Bauträger auch tatsächlich Spielplätze bauen.

Bauen in Kaufbeuren: Auf Spielplätze kann zur Not verzichtet werden

Rechtsrätin Kristina Kloos erläuterte die Thematik. So sehe die bayerische Bauordnung, die seit 1. Februar 2021 in Kraft ist, vor, dass private Träger bei mehr als drei Wohnungen Spielplätze bauen und unterhalten. Wenn dies auf dem Grundstück nicht möglich sei, komme eine Ablöse in Betracht. Die Stadt möchte dies einheitlich regeln. Auf Grundlage der Bau- (111 Euro pro Quadratmeter) und Unterhaltskosten (151) errechnete Kloos für einen 60 Quadratmeter großen Spielplatz die Ablösesumme von 34. 920 Euro.

An Nürnberg orientiert

Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) erklärte, dass sich Kaufbeuren damit an der Stadt Nürnberg orientiere. Ziel sei es, dass derjenige der baut, auch einen Spielplatz anlegt. Neu sei eben jetzt dies Ablösemöglichkeit. Der Bauausschuss empfahl dem Stadtrat, diese Regelung in Kraft zu setzen. Alle fünf Jahre soll die Verwaltung im Hinblick auf die aktuellen Kosten die Formel überprüfen und sie gegebenenfalls anpassen.