Bauen, sanieren, einrichten: In Kaufbeuren hat die Bauplus begonnen

Die 13. Bau- und Einrichtungsmesse Bauplus hat am Samstagvormittag in der Kaufbeurer Karthalle eröffnet. Das ist geboten.

04.02.2023 | Stand: 13:04 Uhr

In Kaufbeuren ist wieder Messe-Zeit: Zum 13. Mal findet die Messe Bauplus am Samstag und Sonntag statt. Der Eintritt ist frei. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es in ausreichender Zahl an der Messehalle.

Lesen Sie auch: Um diese Themen geht es bei der Bauplus in Kaufbeuren

Es sind turbulente Zeiten für Häuslebauer, Sanierer und Handwerksbetriebe: Gestiegene Preise, Lieferengpässe und Fachkräftemangel erschweren das Geschäft. Für viele Menschen wird es schwieriger, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Rat von Experten gibt es bei der Messe Bauplus in Kaufbeuren. Veranstalter Jens Güttinger zeigt sich nach coronabedingter Pause von einem Jahr und einer Bauplus mit Einschränkungen in 2022 optimistisch, an die Erfolge der Vorjahre anzuknüpfen. Im Mittelpunkt der Messe stehen Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Bauen, Sanieren, Einrichtung, Garten, Energie und Finanzierung. Vor allem das Interesse an erneuerbaren Energien sei derzeit groß, sagt Güttinger. Mehr als 70 Aussteller, die zum größten Teil aus der Region kommen, stellen bei der Bauplus aus.

Lesen Sie auch: Kaufbeuren: Das sind die größten Veranstaltungen 2023

Oberbürgermeister Stefan Bosse sagte bei der Eröffnung am Samstag, dass die Bauplus ein Erfolgsmodell sei und durch wechselvolle Zeiten führe. Nach der Niedrigzinsphase hat sich "der Wind nun komplett gedreht". Zinsen und Preise gingen hoch, dennoch blieben viele Menschen bei ihren Bau- und Sanierungsvorhaben. Zudem sei der Wunsch der Menschen, sich energetisch unabhängig zu machen, mit Händen greifbar. Messeveranstalter Jens Güttinger dankte er für die "Standorttreue". Auch Hallenbetreiber Josef Scheibel freute sich über die langjährige erfolgreiche geschäftliche Partnerschaft mit Güttinger. Auch diesmal verteilten sich die Aussteller so auf die Halle, dass viele Besucher und Familien mit Kinderwagen gut durch die Messe kommen.

Bauplus in Kaufbeuren: Aussteller präsentieren sich auch als Arbeitgeber

Die Messe im Überblick

Wann? Die Bau- und Einrichtungsmesse Bauplus in Kaufbeuren findet an diesem Wochenende, 4. und 5. Februar, bei freiem Eintritt statt. Geöffnet ist die Veranstaltung in der Karthalle Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Die Bau- und Einrichtungsmesse Bauplus in Kaufbeuren findet an diesem Wochenende, 4. und 5. Februar, bei statt. Geöffnet ist die Veranstaltung in der Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Wo? Die Karthalle (Daniel-Kohler-Straße 2) befindet sich im Kaufbeurer Gewerbepark direkt an der B12. In unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort gibt es ausreichend kostenlose Parkplätze. Zudem ist das Messebistro geöffnet.

Die befindet sich im Kaufbeurer Gewerbepark direkt an der B12. In unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort gibt es ausreichend Zudem ist das Messebistro geöffnet. Was? Bei der Bauplus präsentieren sich mehr als 70 Aussteller aus den Bereichen Bauen, Sanieren, Modernisieren, Wohnen und Garten. Außerdem werden Fachvorträge und Aktionen angeboten.

Mit der Teilnahme bei der Bauplus informieren die Aussteller nicht nur über Innovationen, sondern präsentieren sich auch als Arbeitgeber.