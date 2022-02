Einsatz für die Feuerwehr am frühen Sonntagabend in Oberostendorf bei Germaringen. Dort brannte ein Bauernhaus - glücklicherweise wurde niemand verletzt.

27.02.2022 | Stand: 18:49 Uhr

Der Polizei war gegen 17.20 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Haus in der Kirchstraße gemeldet worden. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand das Bauernhaus bereits in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen konnten die über 100 Einsatzkräfte ein Ausbreiten der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Das Gebäude ist allerdings unbewohnbar. Die große Rauchwolke war am Sonntag weithin zu sehen.

Haus brennt in Oberostendorf: War ein Pelletofen die Ursache?

Nach ersten Informationen könnte ein defekter Pelletofen Ursache für das Feuer sein. Dies muss aber noch genauer untersucht werden. Zum Zeitpunkt des Feuers war kein Bewohner im Haus, deshalb gab es glücklicherweise keine Verletzten. Brandspezialisten versuchen nun nacch Abschluss der Löscharbeiten, die genaue Ursache für das Feuer zu ermitteln.

Bilderstrecke

Fotos: Bauernhaus brennt in Oberostendorf lichterloh