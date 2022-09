Baugebiet in Eggenthal: So viel kosten die Grundstücke

Für das neue Baugebiet „Mitterfeld II“ hat der Gemeinderat Eggenthal die Grundstückspreise festgelegt. Der Verkauf startet am 10. Oktober.

Von Dieter Marth

23.09.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Bürgermeisterin Karina Fischer dankte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den etwa 100 Bürgerinnen und Bürgern, die sich an der Erarbeitung des Gemeindeentwicklungskonzeptes beteiligt und „großartige Ideen eingebracht“ hätten. Der nächste Termin, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, findet am Donnerstag, 29. September, um 20 Uhr statt.

