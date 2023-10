Baugebiet in Kaufbeuren: Nachverdichtung nicht um jeden Preis

Die Entwicklung im Kaufbeurer Wohngebiet Alter Kesselberg soll geregelt werden. Warum dort Bürger in Sorge sind.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

29.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Nach langer Diskussion im Kaufbeurer Stadtrat bleibt es dabei, was der Bauausschuss bereits zuvor empfohlen hatte: Die weitere Entwicklung im Wohngebiet Alter Kesselberg soll mit einer Bauleitplanung geregelt werden, um die maximale Dichte der Bebauung konkret und rechtsverbindlich zu beschränken. Anlass ist ein geplantes Wohngebäude an der Volkmarstraße, das viele Anwohner und auch die Stadtverwaltung für überdimensioniert halten (wir berichteten). 90 Bürger hatten einen Antrag unterzeichnet, in dem die Stadt aufgefordert wurde, für den Bereich eine Bauleitplanung zu erlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.