Bauhof Kaufbeuren startet am Montag wieder mit Baumpflegearbeiten

15.01.2023 | Stand: 17:08 Uhr

Am Montag (16. Januar) startet der Bauhof seine jährlichen Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet von Kaufbeuren. Vereinzelt kann es zu Behinderungen an Fuß- und Radwegen sowie Straßen kommen.

Keine Vollsperrungen geplant

Vollsperrungen sind nicht vorgesehen. An einigen Stellen müssen auch Bäume gefällt werden. Die Maßnahmen sollen die Verkehrssicherheit gewährleisten. Die Stadtverwaltung betont, dass die gefällten Bäume entweder krank oder aufgrund ihres Alters nicht mehr verkehrssicher sind. Gearbeitet wird in den kommenden Tagen am Hirschzeller Areal, am Alten Friedhof, im Stadtteilpark in Neugablonz, am Areal rund um den Fünfknopfturm und im St.-Michaels-Weg.

Fällarbeiten in Oberbeuren an der Alten Steige

Zu größeren Fällarbeiten kommt es in Oberbeuren an der Alten Steige. Dort werden die verbliebenen alten Pappeln entfernt. Am Neugablonzer Friedhof müssen dagegen alte Fichten gefällt werden. Mit kleineren Einschränkungen ist deshalb auch hier zu rechnen. Die alten Bäume werden ersetzt durch Arten, die sich als widerstandsfähiger erwiesen haben. Dazu gehören beispielsweise Linde, Spitzahorn, Kiefern oder Buche.