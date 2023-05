Gefahr durch umstürzende Bäuem: Baumfällarbeiten am Wertachauwald

Etwa vier Wochen wird es aufgrund der Baumfällarbeiten zu Einschränkungen für Fußgänger und Fahrradfahrer kommen. Warum einige Bäume instabil sind.

21.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren beginnt am Montag, 22. Mai, mit Baumfällarbeiten im Wertachauwald, um die Wege zu sichern. Auf der nördlichen Seite der Wertach muss der Wald auf einer Fläche von etwa zehn Hektar durchforstet werden. Betroffen ist die Fläche vom Tänzelfestrondell flussabwärts bis zur Metallbrücke am Sonneneck. Dabei müssen in den nächsten vier Wochen immer wieder Teilbereiche für Fußgänger und Radfahrer gesperrt werden, öffentliche Straßen sind laut Thomas Kirchhofer von der Forstbetriebsgemeinschaft nicht betroffen.

Baumfällarbeiten bei Fläche von Tänzelfestrondell bis zur Metallbrücke am Sonneneck

Ihm zufolge sind die Baumfällarbeiten zur Sicherung des Verkehrs dringend notwendig. Denn in der Wertachaue stünden instabile Fichten und vom sogenannten Eschentriebsterben befallene Eschen. Die Wurzeln der Bäume seien zusätzlich durch Fäule geschwächt. „Es besteht eine akute Gefahr für Fußgänger und Radfahrer durch umstürzende Bäume“, so Kirchhofer. Der sehr rasche Krankheitsverlauf mache es notwendig, dass der Grundeigentümer unverzüglich handelt und die Gefahren beseitigt. Auf weiten Teilen der betroffenen Waldfläche befinde sich bereits eine natürliche Waldverjüngung aus standortgerechten heimischen Laubbäumen wie Ahorn, Ulmen, Buchen und Weiden. „Teilweise werden Bäume und Teile davon als Totholz auf der Fläche verbleiben, dies unterstützt den nahtlosen Übergang zu einem naturnahen Mischwald.“ Auch stehendes Totholz, Lebensraum für zahlreiche Arten, wie Spechte und weitere höhlenbrütende Vögel sowie Fledermäuse, werde aktiv geschaffen. Ausgeführt werden die Arbeiten laut Kirchhofer von einer regionalen Fachfirma.