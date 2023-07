Abholzaktion in den Wertachauen: Wie lange gilt die Absperrung noch?

Die Absperrung am Siebenkatzenweg in Kaufbeuren wurden laut Stadtratsmitglied Peter Kempf zur Seite geschoben. Viele Bürger seien unsicher, ob diese noch gilt.

29.06.2023 | Stand: 17:28 Uhr

Die Sperrung am Siebenkatzenweg wird derzeit weitgehend ignoriert. Das sagte Peter Kempf (Freie Wähler) beim Verwaltungsausschuss am Dienstag. Die Absperrung sei sogar zur Seite geschoben worden. Daher seien viele Menschen verunsichert, ob sie noch gilt.

Laut dem städtischen Baureferent Helge Carl werden am Siebenkatzenweg derzeit zehn Bäume gefällt. Seinem Kenntnisstand nach seien die Arbeiten noch nicht abgeschlossen, die Sperrung müsse also noch gelten. Zudem wollte Kempf wissen, ob die Absperrung bis zum Tänzelfest aufgehoben sein wird, denn in dieser Zeit sei der Weg stark frequentiert. Wie lange genau die Arbeiten noch anhalten, wusste Carl nicht. Es dürfe aber nicht mehr lange dauern.

Baumfällungen Teil der umstrittenen Arbeiten in den Wertachauen

Die Arbeiten am Siebenkatzenweg sind Teil der umstrittenen Fällarbeiten in den Wertachauen. Diese hatte die Stadt nach Protesten von Naturschützern einstellen lassen. Der Eigentümer, die Wohn- und Gewerbepark Momm GmbH, hatte die Fällungen mit geschwächten Bäumen durch Eschentriebsterben, Borkenkäferbefall, einen Baumschwamm und Sturmschäden begründet.

Es habe eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer bestanden. Doch bei der Abholzaktion starben laut dem Bund Naturschutz zahlreiche Tiere, vor allem Vögel. Im Bereich des Siebenkatzenweges hatte die Regierung von Schwaben aus „Gründen der Verkehrssicherheit“ kürzlich erlaubt, etwa neun Eschen und 15 Fichten umzumachen.