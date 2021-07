Wer bekommt die begehrten Bauplätze in Mauerstetten?

Der Gemeinderat berät über die Vergabekriterien für Bau-Grundstücke. Für die 20 Baugrundstücke liegen bereits 270 Bauanträge vor.

Ausführlich diskutierten die Ratsmitglieder in Mauerstetten in ihrer jüngsten Ratssitzung über die Bauplatzvergabe in Mauerstetten sowie über die Installation eines zeitgemäßen IT-Netzwerkes in der Hörmann-Grundschule. Kurz resümierte Bürgermeister Armin Holderried, dass vor fünf Jahren erste IT-Unterrichtsgeräte für die Hörmann-Schule beschafft wurden und ein Netzwerk mittels vorhandener TV-Kabel eingerichtet wurde.

Inzwischen sei diese Infrastruktur für einen problemlosen Unterricht nicht mehr ausreichend. Rektor Martin Zimmermann erläuterte dem Gemeinderat aus pädagogischer Sicht und anhand von Lehrplanforderung, welchen Stellenwert eine funktionierende IT-Landschaft für gutes Lernen habe. Der gemeindliche IT-Experte Josef Cebulj erläuterte den Umfang der Arbeiten für eine zukunftsfähige IT-Infrastruktur im Schulgebäude durch eine Firma und eine externe dreijährige Systembetreuung.

Staatliche Förderung in Höhe von 48.000 Euro

Die Kosten hierfür werden sich auf etwa 90.000 Euro belaufen, wovon 48.000 Euro durch staatliche Förderung zu erhalten sind. Aus weiteren Förder-töpfen wurden bereits für Schüler I-Pads angeschafft. Wie Zimmermann und Cebulj verdeutlichten verhindere aber die alte vorhandene Infrastruktur einen reibungslosen Einsatz dieser Geräte im Unterricht.

Viele Detailfragen wurden von den Ratsmitgliedern an Zimmermann und Cebulj gestellt, wobei sich ausnahmslos alle Räte sich für den Ausbau der Infrastruktur aussprachen. Einstimmig stimmten sie dem Antrag auf IT-Förderung zu. Geplant sei, die Arbeiten am Schulnetzwerk in den Sommerferien durchzuführen.

Wer bekommt die begehrten Bauplätze?

Dass die Vergabe von Bauplätzen in der Gemeinde nicht mehr freihändig an die Ortsansässigen vergeben werden können, sondern aufgrund EU-Rechtsprechung gemäß einem Kriterienkatalog nachvollziehbar zuzuteilen sind, schob Holderried erklärend der Beratung über die Erstellung solcher Kriterien voraus. Inzwischen lägen der Verwaltung für die zwanzig Baugrundstücke im neuen Baugebiet 270 Kaufanträge vor. Um die Wichtigkeit dieses Leitlinienkompromisses zu verdeutlichen, wies Holderried auf zahlreiche Gerichtsentscheidungen hin, die bei Sozialkriterien für die Bauplatzvergabe mindestens 50 Prozent der maximalen Punktzahl fordern. Er stellte einen Kriterienkatalog, aufgeteilt in Ortsbezugskriterien (Ehrenamt, Arbeitsplatz, Wohnsitz und mögliche Pflege von ortsansässigen Eltern) und Sozialkriterien (Alter, Familienstand, Körperbehinderung und Kinder) zur Diskussion. Bei den Ortsbezugs- und Sozialkriterien können jeweils 190 Punkte erreicht werden. (Lesen Sie auch: Das sind die teuersten Wohngegenden im Allgäu)

Reichlich Änderungswünsche hatten die Gemeinderäte zu den dargestellten Punkteunterteilungen und Kriterienpunkten. Letztlich einigte sich der Rat auf die vorgestellten Punktwerte. Nicht abschließend geklärt werden konnte die Frage, wer als Antragssteller ausgeschlossen wird. Uneinig waren sich die Räte vor allem darüber, wie vorhandener Immobilienbesitz oder Vermögen zu bewerten sei. Die Kriterien würden nun auf Alltagstauglichkeit durch einen Rechtsanwalt bewertet.

Ausbauplanung für Neugablonzer Straße

Der Bürgermeister stellte die Ausbauplanung der Neugablonzer Straße in zwei Bauabschnitten vor. Teil eins erstreckt sich etwa von der Graf-Zeppelin-Straße bis zum Unterangerweg und soll auf sieben Meter Fahrbahnbreite ausgebaut werden. Die Gesamtbreite mit zwei Banketts und Randstreifen beläuft sich dann auf 9,75 Meter. Im Bereich des Teiches wird straßenseitig die Bepflanzung gerodet und neu angepflanzt. Die Kosten belaufen sich auf 319.000 Euro, wovon 50 Prozent bezuschusst werden. Teil zwei des Ausbaus ist vom Unterangerweg bis zur Bahnhofstraße geplant. Die Fahrbahnbreite soll hier 6,5 Meter betragen. Begleitend soll vom Unterangerweg bis zur Hausnummer 7 ein zwei Meter breiter Parkstreifen und ein Gehweg mit 1,5 Meter Breite gebaut werden. In diesem Bereich belaufen sich die Kosten auf 289.000 Euro (50 Prozent zuschussfähig). Peter Niederthanner schlug vor, die Fahrbahnbreite im Teil zwei auf dem alten Wert zu belassen, damit nicht noch mehr auf diesem Stück gerast werde. Der Rat stimmte dem Ausbau der Neugablonzer Straße, wie vorgestellt, zu.

