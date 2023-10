Baupreis Kaufbeuren wird nur noch alle sechs Jahre vergeben

Da die eingereichten Projekte für den Baupreis Kaufbeuren zuletzt rückläufig waren, soll die Auszeichnung nur noch alle sechs Jahre vergeben werden.

Seit 2005 gibt es den Baupreis Kaufbeuren. Mit der Auszeichnung, die die Stadt vergibt, sollen Bauherren und ihre Planer gewürdigt werden, die „herausragende Objekte realisiert haben“, heißt es in der Ausschreibung. Die Auszeichnung solle zudem das Bewusstsein der Öffentlichkeit für qualitätvolle Architektur schärfen. Bisher wurde der Baupreis fünfmal vergeben, zuletzt am 20. September dieses Jahres.

Beim Baupreis Kaufbeuren wurden zuletzt weniger Projekte eingereicht

Da die Zahl der eingereichten Projekte seit einiger Zeit stark rückläufig sei, schlug der städtische Baureferent Helge Carl bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vor, den Abstand zwischen zwei Verleihungen von bisher vier auf sechs Jahre zu verlängern. Die momentane Zahl von entsprechenden Bauvorhaben in der Stadt deute nicht darauf hin, dass die Beteiligung am Wettbewerb in nächster Zeit wieder stark zunehmen werde, erläuterte Carl. Eine gewisse Anzahl an Einreichungen sei aber notwendig, um einen „fairen Wettbewerb“ zu gewährleisten.

Die Ausschussmitglieder beschlossen einstimmig eine Verlängerung des Verleihungsintervalls. Der nächste Baupreis Kaufbeuren wird 2029 vergeben. Dr. Thomas Jahn (CSU) regte an, die aus externen Architekten bestehende Jury beim Bauwettbewerb um andere Fachleute zu erweitern, damit auch „traditionelles Bauen“ berücksichtigt werde. Carl sagte zu, diese Anregung zu prüfen – auch wenn diese Thematik beim Baupreis 2023 keine Rolle gespielt habe.

