Die Baustelle in der Weldener Straße sorgt für Diskussionen im Gemeinderat von Markt Kaltental (Ostallgäu). Konkret geht es um diese Umgehung.

18.03.2022 | Stand: 04:45 Uhr

Für reichlich Diskussionsstoff sorgte Klaus Hefele zum Schluss der jüngsten Sitzung des Kaltentaler Gemeinderats. Er mahnte an, zügig eine Verkehrsregelung für die Zeit der Bauarbeiten in der Weldener Straße zu treffen. Konkret ging es ihm um die Kramgasse, die von vielen als Umgehung genutzt werde. Das müsse unterbunden werden, dafür sei das Sträßchen nicht ausgelegt. Anwohnern müsse man aber die Durchfahrt ermöglichen. Nun will man mit der Baufirma darüber sprechen.