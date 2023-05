Gewerkschaft: Baustellen im Ostallgäu sollen sicherer werden

Die Gewerkschaft IG BAU sieht ein „eklatantes Überwachungsdefizit“ auf Baustellen im Ostallgäu. Sogar von "Unfall-Hotspots" ist die Rede.

Gerüste ohne Schutzgeländer, ungesicherte Baugruben, mangelhafte oder fehlende Schutzkleidung, Überstunden in Dauerschleife: Solche möglichen Verstöße gegen den Arbeitsschutz sollen auf den Baustellen im Landkreis Ostallgäu und in Kaufbeuren keine Chance haben. Das fordert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Wir brauchen eine stärkere Kontrolle durch die staatlichen Arbeitsschutzbehörden", sagt IG BAU-Bezirksvorsitzender Michael Jäger. "Baustellen sind Unfall-Hotspots."

Um den Kontrolldruck zu erhöhen, fordert der Bezirksvorsitzende eine bessere Personalausstattung der staatlichen Arbeitsschutzbehörden in der Region. „Es gibt landesweit insgesamt viel zu wenig Kontrolleure", sagt Jäger. "Nach dem aktuellen Arbeitsschutzbericht der Bundesregierung prüfen in ganz Bayern lediglich 171 Aufsichtsbeamte den Arbeitsschutz in den Betrieben." Rein rechnerisch sei damit ein Kontrolleur für 45.583 Beschäftigte zuständig – "ein Ding der Unmöglichkeit“. Von einer effektiven und flächendeckenden Überwachung könne da „weit und breit keine Rede sein“. Der IG BAU-Bezirksvorsitzende spricht von einem „eklatanten Überwachungsdefizit“.

Jäger drängt in diesem Zusammenhang perspektivisch auf die Einrichtung einer staatlichen Arbeitsinspektion: „Wir brauchen eine übergeordnete Behörde, die Kontrollen bündelt", sagt er. "Sie muss die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Sozialvorschriften sicherstellen." Dazu gehört aus seiner Sicht die Kontrolle von Schwarzarbeit und von Verstößen gegen das Zahlen von Mindestlöhnen. Aber auch den Arbeitsschutz und das Einhalten des Arbeitszeitgesetzes müsse die Arbeitsinspektion fest im Blick haben, fordert Jäger. Eine solche „Arbeitskontrolle aus einer Hand“ habe sich etwa in Frankreich und Spanien bewährt.