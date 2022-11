Kaufbeurer Initiative und Hockey for Hope sammeln mit Benefizgala über 4.000 Euro für Bedürftige. Im Stadtsaal locken Swing und Elektro-Pop aufs Parkett.

08.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Eine beschwingte Ballnacht im Stil der Zwanzigerjahre erlebten die Besucherinnen und Besucher der Benefiz-Gala, zu der die Kaufbeurer Initiative (KI) und die Hilfsorganisation Hockey for Hope Samstagabend in den Kaufbeurer Stadtsaal eingeladen hatten. Mit der Wohltätigkeitsveranstaltung wurden zwei Jubiläen gefeiert: 30 Jahre KI und fünf Jahre Hockey for Hope.

