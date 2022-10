Begleitung auf dem letzten Weg: Telefonaktion mit Experten der Hospizarbeit heute

Was kann moderne Hospizarbeit leisten? Expertinnen und Experten des Palliativ-Netzwerks Kaufbeuren-Ostallgäu beraten heute zwischen 14 und 17 Uhr am Telefon.

19.10.2022 | Stand: 10:29 Uhr

Die moderne Hospizbewegung sieht sich in der Tradition der Herbergen, die ab dem Ende des 4. Jahrhunderts entlang der Pilgerrouten in ganz Europa entstanden und die gleichermaßen gesunden und kranken Pilgern Gastfreundschaft boten. Erst im Lauf der Zeit wurden in den Unterkünften vor allem kranke Menschen gepflegt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

An diese Idee knüpft die moderne Hospizbewegung zumindest symbolisch an, indem sie sicherstellen will, dass schwerstkranke und sterbende Menschen auf dem letzten Weg ihren Wünschen entsprechend versorgt und begleitet werden und so an ihrem Lebensende in Würde Abschied nehmen können.

Was ist das Palliativ-Netzwerk Kaufbeuren-Ostallgäu

Einblicke in diese Aufgabe geben Expertinnen und Experten am Mittwoch, 19. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. Sie stellen Aufgaben und Angebote der Hospiz- und Palliativarbeit vor, hören zu und geben konkrete Hilfestellung. Danach berichtet unsere Zeitung über die wichtigsten Fragen und Antworten. Veranstalter ist das Palliativ-Netzwerk Kaufbeuren-Ostallgäu, ein Zusammenschluss fast aller Einrichtungen der Hospiz- und Palliativarbeit in Kaufbeuren und im Ostallgäu.

Lesen Sie auch: Dieses Team begleitet todkranke Ostallgäuer auf letztem Weg

Lesen Sie auch

Erster "Letzte Hilfe"-Kurs im Landkreis Lindau: Was hat es damit auf sich? Sterben

Der Expertennachmittag orientiere sich auch am Motto des Internationalen und Deutschen Hospiztages - „Hospiz kann mehr“, sagt Mitorganisator Felix Franke vom Seniorenbüro Kaufbeuren. „Zum einen soll auf die Organisationen und Träger sowie deren Hospizarbeit aufmerksam gemacht werden, zum anderen werden ganz konkrete Fragen zu den Bereichen der Hospiz- und Palliativarbeit beantwortet.“

Was moderne Hospizarbeit leisten sollte

Der Deutsche Hospiz- und Palliativverband ist die bundesweite Interessensvertretung der Hospizbewegung sowie der Hospiz -und Palliativeinrichtungen in Deutschland. Vor dem Hintergrund der Sterbehilfedebatten soll nach seinen Angaben anlässlich der Aktionstage unter dem Motto „Hospiz kann mehr“ auch gezeigt werden, was Hospizarbeit und Palliativversorgung leisten kann. Das Motto sei zudem ein Hinweis auf die lange Geschichte der Hospizbewegung in Deutschland im Sinne von: „Hospiz kann heute mehr als zu seinen Anfängen.“ Im Fokus stehe zudem die Praxis, durch Trauerangebote über den Tod hinaus für die Angehörigen da zu sein. Die Aussage „Hospiz kann mehr“ sei damit auch der Anspruch an uns selbst, wie es heißt, in krisenhaften Zeiten über den „hospizlichen Tellerrand“ hinauszuschauen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Diese Expertinnen und Experten beantworten am 19. Oktober von 14 bis 17 Uhr Ihre Fragen