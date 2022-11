Behördenzentrum für Kaufbeuren: Planung kann starten

Eine wichtige Hürde ist genommen. In dem Neubau soll ein Teil des Landesamtes für Finanzen mit 100 Beschäftigten untergebracht werden.

09.11.2022 | Stand: 16:17 Uhr

Der Freistaat Bayern will im Rahmen der „Heimatstrategie“ in Kaufbeuren ein neues Behördenzentrum bauen. Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat sich am Mittwoch (9. November) mit dem Thema befasst.

Auch Servicestelle für Bürgerfragen und BayernLab sollen in den Neubau einziehen

In den Neubau soll ein Teil des Landesamtes für Finanzen integriert werden – rund 100 Beschäftigte werden dort Bezüge von Beamten, Richtern und Tarifbeschäftigten des Freistaats abrechnen. Auch Servicestelle für Bürgerfragen und BayernLab sollen dort einziehen. Gebaut wird gegenüber des Kaufbeurer Bahnhofs – westlich liegt der Jordanpark, nördlich das Parkstadion, im Osten das Eisstadion.

Freistaat Bayern investiert 36,7 Millionen Euro

Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (FW), haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion, hat als Berichterstatter im Haushaltsausschuss die Baumaßnahme vorgestellt. Anhand der beschlossenen Projektunterlage werden man jetzt in konkrete Planungen einsteigen. Auf dieser Grundlage könne der Ausschuss endgültig grünes Licht für die Maßnahme geben, in die der Freistaat 36,7 Millionen Euro investiert.

OB: „Kaufbeuren ist attraktiver Standort für solche Ansiedlungen“

Laut Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) zeige die Entscheidung von Staatsregierung und Landtag, dass „Kaufbeuren ein attraktiver Standort für solche Ansiedlungen“ sei. Die Ostallgäuer Landtagsabgeordnete Angelika Schorer (CSU) erwartet sich von dem Behördenzentrum mehr Bürgernähe, von der „nicht nur die Stadt Kaufbeuren sondern die gesamte Region“ profitieren werde. Auch in der SPD freut man sich über die Entscheidung.