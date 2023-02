Bei der U18 ist am Ende die Luft raus - SVM scheitert im Viertelfinale

Die U18-Volleyballerinnen des SV Mauerstetten sind sechste bei der südbayerischen Meisterschaft. U13 dominiert hingegn gleich mit vier Mannschaften.

17.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Der TSV TB München war Gastgeber der südbayerischen Meisterschaft der U18 im Volleyball – mit dabei auch der SV Mauerstetten. In dem sehr starken Teilnehmerfeld war schnell klar, dass es nicht leicht für die Ostallgäuer werden würde.

SVM verpasst guten Start

In der Gruppenphase verlor der SVM zu Beginn knapp mit 1:2 gegen TB München II. Gegen die Roten Raben Vilsbiburg folgte ein 2:0-Sieg (25:23, 25:19). Gegen den Favoriten TSV TB München I hatte die U18 des SVM jedoch keine Chance und verlor deutlich.

Dem Erzrivalen dieses Mal unterlegen

Als Gruppenzweiter musste der SVM dann im Überkreuzvergleich gegen den TSV Sonthofen ran, den der SVM bei der schwäbischen Meisterschaft noch bezwungen hatte. Aber auch hier zeigten die Mauerstettenerinnen, die verletzungsbedingt nicht komplett waren, nicht ihr bestes Spiel und verloren (15:25, 18:25). Am zweiten Tag spielten die Mauerstettener Mädels besser auf und holten sich gegen TB München II den Revanchesieg (26:24, 25:18). Gegen den TSV Eiselfing ging es dann um Platz fünf, die Luft war allerdings raus, somit mussten sie dem Gegner mit 0:2 den Vortritt lassen. Südbayerischer Meister wurde der TSV TB München I, es folgten Straubing, Sonthofen, Lohhof, Eiselfing, der SVM, Vilsbiburg und München II.

U13 des SVM vierfach dominant

Zur gleichen Zeit fanden in Mauerstetten und Sonthofen die abschließenden Spieltage für die U13 statt. In der Gruppe Süd 1 spielten Teams ausschließlich aus Mauerstetten und Sonthofen gegeneinander, wobei sich Mauerstetten I und II klar an die Tabellenspitze setzten. Ebenso in der Gruppe Süd: SVM IV und SVM V stehen an der Spitze, dahinter landeten Sonthofen V sowie Augsburg-Hochzoll und Obergünzburg.

Schwäbische Meisterschaft steht an

Am 12. März findet in Mauerstetten das nächste Turnier statt. Insgesamt nehmen jeweils vier Teams aus Schwaben Süd und Schwaben Nord zusammen mit der Wildcard-Mannschaft Sonthofen I an der schwäbischen Meisterschaft teil. Der SVM ist wie üblich mit vielen Teams im Jugendbereich dabei.