Bei Eishockey U18 WM in Kaufbeuren dominiert die gute Laune

Zum Auftakt der U18 WM in Kaufbeuren freuen sich Schweizer und Fans aus Finnland über gute Organisation. Die Finnen besiegen die Schweizer.

Von Klaus Thiel

24.04.2022 | Stand: 17:40 Uhr

Friedlich und gut gelaunt feierten die Fans am Wochenende ihre Mannschaften bei der U18-Weltmeisterschaft im Eishockey. Kaufbeuren ist wie berichtet neben Landshut ein Austragungsort. In der Erdgas Schwaben Arena begann der Wettbewerb am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Vorrundenspiel Finnland gegen die Schweiz. Die überlegenen Finnen sicherten sich vor etwa 500 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 6:2 den ersten Sieg.

