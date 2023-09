Bei Höcke-Auftritt: Neugablonzer Wochenmarkt zwischen den Fronten

Händler bieten in Neugablonz ihre Waren feil, während im Gablonzer Haus AfD-Rechtsaußen Björn Höcke gefeiert und am Neuen Markt dagegen protestiert wird.

30.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Die machen einen das Geschäft kaputt und wir müssen als Steuerzahler auch noch den Polizeieinsatz bezahlen“, schimpft der Gewürzhändler am Samstag früh um 9 Uhr. Sein Stand steht am nächsten zum Gablonzer Haus, wo in zwei Stunden der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke erwartet wird. Der rechtsextreme Politiker spricht bei einer Veranstaltung der AfD zur bayerischen Landtagswahl. Die Polizei ist bereits mit einem riesigen Aufgebot an Ort und Stelle, die Zufahrt direkt zum Gablonzer Haus ist abgesperrt.

