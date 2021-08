Ein 24-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Kaufbeuren schwer verletzt. Ein Senior hatte den jungen Mann beim Abbiegen übersehen.

26.08.2021 | Stand: 13:22 Uhr

Am Mittwochabend kam es in Kaufbeuren zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei bog ein 84-jähriger Autofahrer von der Augsburger Straße in die Moosmangstraße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Unfall in Kaufbeuren: Motorradfahrer verletzt

Der 24-Jährige prallte mit seiner Maschine gegen das Auto und wurde dabei schwer verletzt, so die Polizei. Er musste ins Kaufbeurer Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden - die Augsburger Straße war kurzzeitig gesperrt.