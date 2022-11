Beim Förderkreis der Blauen Blume gibt es einen Wechsel

Der langjährige Vorsitzende Gerhard Schmid gibt den Vorsitz an AOK-Direktor Bernd Ruppert ab. Für sein „herausragendes Engagement“ wird Schmid zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

01.11.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Hochachtung und Respekt für seine langjährige Arbeit als Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises Blaue Blume Schwaben erntete Gerhard Schmid bei der Jahresversammlung. Bei den Neuwahlen trat er nicht mehr an. Neuer Vorsitzender ist Bernd Ruppert, Direktor der AOK Kaufbeuren-Ostallgäu. Unter großem Applaus ernannten die Mitglieder Schmid zu ihrem Ehrenvorsitzenden.

Der Förderkreis der Blauen Blume zählt aktuell 101 Mitglieder

Eingangs hatte Schmid von der Vorstandsarbeit und Aktivitäten des Freundeskreises berichtet. 2021 konnten coronabedingt keine Ausflüge und kulturellen Aktionen stattfinden. Dank zahlreicher großzügiger Sponsoren habe die Arbeit der Blauen Blume – Zentrum für seelische Gesundheit – dennoch mit 4000 Euro unterstützt werden können. Der Förderkreis verfügt aktuell über 101 Mitglieder. Als neues Mitglied gewann der Vorsitzende Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Viele sind laut Schmid schon sehr lange mit der Blauen Blume verbunden und engagieren sich. Schmid hob auch das große Engagement der Sponsoren, Vorstandskollegen, Künstler und Mitarbeiter der Blauen Blume hervor.

Das erbrachten die Neuwahlen

Bei den Neuwahlen stellte Wilhelm Egger, Geschäftsführer der Blauen Blume, die einzelnen Kandidaten vor. Ruppert wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Förderkreises gewählt. Zweite Vorsitzende ist Felicitas Freuding, dritte Vorsitzende Beate Loraine Bauer (aus Augsburg, neu dabei). Eva Kramer (Schatzmeisterin) und Claudia Demetz (Schriftführerin) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer sind Irene Fritz, Helga Stadelbauer, Renate Jung und Pascal Lechler.

OB Stefan Bosse zollt Hochachtung und Respekt

Die Mitglieder ehrten Gerhard Schmid für sein herausragendes Engagement über all die vielen Jahre. Sein großer Einsatz für die Belange der Blauen Blume, für den Förderkreis sowie die Organisation der 45 Abende der Begegnung und vieler Benefizveranstaltungen im Stadtsaal sprächen für sich. Oberbürgermeister Stefan Bosse sprach seine Hochachtung und seinen Respekt für die Leistung des scheidenden Vorsitzenden aus. Er freute sich, dass es mit dem Freundeskreis unter der Leitung von Bernd Ruppert weitergeht. Die Stadt Kaufbeuren sei ein Leuchtturm, die sich um die Belange der älteren Bevölkerung kümmere. Um die Blaue Blume werde die Stadt beneidet. Nur durch die langjährig gewachsene Unterstützung und das Engagement sei es möglich, die Herausforderungen zu meistern.

Der Leiter der Blauen Blume, Wolfgang Vater, gab einen kurzen Einblick in seine Arbeit. Mit Hilfe eines Hygiene- und Schutzkonzeptes könne die Arbeit der Blauen Blume aufrechterhalten werden, die Auslastung liege momentan bei etwa 65 Prozent. Die Blaue Blume in Kaufbeuren ist in zwei Bereiche unterteilt. Die Fachambulanz besuchten pro Woche durchschnittlich 50 Menschen. Vier Mitarbeitende stellten 14 Angebote zur Verfügung. Im Aktions- und Selbsthilfebereich würden wöchentlich an die 75 Menschen mit 21 Angeboten versorgt, unterstützt von elf Helfern. Die Blaue Blume in Mindelheim biete zehn Gruppen wöchentlich an, was 50 Menschen annähmen. Dieses Jahr wurde das 20-jährige Bestehen der Blauen Blume gGmbH gefeiert. Das Sommerfest sowie ein Herbstfest während der Demenzwoche im Kaufbeurer Jordanpark sei gut angenommen worden. Vater hofft, dass Gerhard Schmid als Ehrenvorsitzender weiter als Bindeglied zur Verfügung steht.

Ein Glücksgriff für die Blaue Blume

Mit der Frage, warum sich Dinge verändern, warum Dinge fließen, stetig bewegen, was dahinter steckt, beschäftigte sich Professor Dr. Michael von Cranach. Seiner Auffassung nach stecken Menschen dahinter, die sich mit Mut, Optimismus und Vertrauen für die Menschen einsetzen, nicht nur für persönliche Interessen. Er freute sich, dass Gerhard Schmid ein Glücksgriff für die Blaue Blume war und hoffentlich noch lange erhalten bleibe. Bernd Ruppert bedankte sich am Ende der Jahresversammlung in den Räumen der AOK beim Tiny Schmauch Duo für die musikalische Gestaltung.