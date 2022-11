Beim neuen Stück der Kaufbeurer Kulturwerkstatt geht es um eine magische Schule

Das neue Theaterstück der Kulturwerkstatt Kaufbeuren heißt "Voll Verknallt". Es ist die zweite Inszenierung, die auf der Buchreihe von Margit Auer basiert.

06.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

„Voll Verknallt“ heißt das neue Stück der Kulturwerkstatt Kaufbeuren für Zuschauer ab sechs Jahren. Es ist die zweite Inszenierung, die auf der Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer basiert.

Thomas Garmatsch hat eine Theaterfassung erarbeitet und führt mit Frida Dopfer, Martina Quante und Gabi Striegl Regie. Zum Inhalt: Der große Schulball steht an. Miss Cornfield steckt mit ihrer Klasse in intensiven Vorbereitungen. Doch wer tanzt mit wem? Luna würde das gerne nach ihren Vorstellungen regeln. Aber wie sehen das die Jungs?

"Voll Verknallt" feiert am Samstag Premiere in der Kulturwerkstatt Kaufbeuren

Zack hat noch ganz andere Probleme und wartet immer noch auf sein magisches Tier. Denn die Wintersteinschule birgt ein Geheimnis: Wer Glück hat, findet dort den besten Freund, den es auf der Welt gibt – ein magisches Tier.

Premiere ist am Samstag, 12. November, ab 19.30 Uhr im Theater Schauburg. Weitere Vorstellungen dort folgen am Mittwoch, 16., und Freitag, 25. November, jeweils ab 18 Uhr sowie am Sonntag, 13., Samstag, 19., Sonntag, 20., Samstag, 26., und Sonntag, 27. November, jeweils ab 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Stadtmuseum, Telefon 08341/9668390, bei den Reservix-Verkaufsstellen und im Internet.

