Beim Streetfoodfestival in Kaufbeuren geht es lecker zu

Beim Streetfoodfestival in Kaufbeuren gibt es (fast) nichts, was es nicht gibt. Die Besucher lassen sich die Leckerein trotz des Wetters schmecken.

21.10.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Der Auftakt des Streetfoodfestivals am Freitagabend verlief eher verhalten. Der zwischenzeitliche Regen hielt vermutlich den ein oder andern davon ab, auf dem Tänzelfestplatz vorbeizuschauen. An den Speisen kann es jedenfalls nicht gelegen haben. Das Festival bietet viele Stände, die frische Spezialitäten anbieten. Neben Essen und Trinken gibt es auf dem Street Food Markt in Kaufbeuren ein buntes Rahmenprogramm und einen Familientag.

Noch das ganze Wochenende Programm

Wer den Auftakt verpasst hat, der hat noch das ganze Wochenende lang Zeit, sich den Magen so richtig schön vollzuschlagen. Der Street-Food-Markt am Tänzelfestplatz Kaufbeuren hat noch bis Sonntag. 22. Oktober, geöffnet.

Samstag, 21.10.: 12 - 22 Uhr

Sonntag, 22.10.: 12 - 19 Uhr

Der Eintritt auf das Streetfood-Festival 2023 auf dem Tänzelfestplatz Kaufbeuren ist frei. Veranstalter Boavista Events bietet eine breite Auswahl an Essen und Trinken - von Herzhaftem bis Süßem. Diese Speisen gibt es an den Ständen:

Spiralkartoffeln und Sucuk-Burger

Tacos (auch vegan)

Beefbrisket

Mac´n Cheese

Pastrami Sandwiches

indische Butterchicken

vietnamesiche Pho

Blooming Onion

Buffalo Chicken

Pasta aus dem Parmesanlaib

ungarische Langos mit Schmand und Röstzwiebeln

Paella

handgemachte Fries mut Guacamole

italienischer "Prosciutto San Daniele"

indische Currys

orientalische Bowls

Süßes wie Magic Waffelz

Gegen den Durst gibt es Allgäuer Bier, frische Cocktails (auch alkoholfrei), Aperol oder frisch gemahlenen Espresso.

Günstigere Preise: Auf dem Street-Food-Markt im Oktober 2023 in Kaufbeuren ist am Sonntag Familientag mit Rabatten. Familien können sich am Schankwagen von "Schäffler" eine Stempelkarte abholen, um bei drei Hauptspeisen, drei Getränken und zwei Desserts jeweils einen Euro zu sparen, teilt der Veranstalter mit.

Umrahmt wird das Oktober-Street-Food-Festival in Kaufbeuren von Live-Musik mit Bands und DJs. Der Veranstalter kündigt Pop, Blues, Funk und Swing auf der Bühne am Tänzelfestplatz an.