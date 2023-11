Beim Urgestein der Liga - TVN tritt in Schweinfurt an

Der TV Neugablonz muss in der Faustball-Bundesliga mit nur sechs Spielern zum TV Schweinfurt-Oberndorf und trifft auf Zuspiel-Legende Fabian Sagstetter.

11.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

In der Faustball-Bundesliga steht der dritte Spieltag für die Männer des TV Neugablonz an. Nach zwei Heimniederlagen gegen die Schwergewichte der Liga hat der TVN nun das erste Auswärtsspiel: Es geht am Sonntag ab 14 Uhr gegen den TV SW-Oberndorf.

Eine Koryphäe des Faustballsports

„Der TV SW-Oberndorf ist eine Koryphäe des deutschen Faustballsports und aktuell die beste Mannschaft Bayerns. Seitdem unsere Jungs denken können, spielt der TVO in der 1. Bundesliga Süd“, berichtet der TVN in seinem Stadionheft. Aushängeschild des Vereins ist Fabian Sagstetter: Der 33-Jährige wurde als Spieler und Kapitän mit der deutschen Nationalmannschaft vier Mal Weltmeister, zweimal Europameister und drei Mal Sieger der World Games.

Wiedersehen mit einem Weltklasse-Spieler

Der Schweinfurter war zwischenzeitlich Profivolleyballer in der Bundesliga und gilt im Faustball als einer der weltbesten Zuspieler. „Außerdem hat er eine Zeit lang die bayrische U18-Auswahl trainiert. Daher kennt der eine oder andere Spieler aus dem TVN-Kader Fabian persönlich“, teilt der TVN mit. Zwar sei die Lust auf das Liga-Urgestein Schweinfurt mit seinem Ausnahmekönner groß, aber der TV SWO ist klar favorisiert – auch wenn der Gastgeber derzeit mit Neugablonz bei 0:4 Punkten im Tabellenkeller steht. Der TVN fährt zudem nur mit sechs Spielern zu der Partie: Sandro Bürger, Kapitän Magnus Elstner, Michael Friedrich, Jakob Mehr, Luca Padula und Routinier Andreas Schneeweis. „Uns hat die Erkältungswelle nicht verschont“, erklärt Elstner den schmalen Kader.

Der verletzte Christoph Sax als Trainer

Als Trainer und Betreuer sind zudem Hauptangreifer Christoph Sax sowie Carlo Padula dabei. „Durch die Verletzung von Christoph Sax kurz vor dem Saisonbeginn haben unsere Erwartungen erst einmal einen guten Dämpfer bekommen“, erklärt Elstner, warum Sax nur auf der Bank sitzt.

Nach den ersten Spielen hofft der TVN

Dennoch hofft der TVN, eine gute Figur in Schweinfurt zu machen, denn gegen die Schwergewichte der Liga sah Neugablonz so schlecht nicht aus, erklärt Elstner: „Nach dem guten Spiel gegen den TV Vaihingen/Enz und den guten Momenten gegen Pfungstadt erhoffen wir uns, Oberndorf unter Druck setzen zu können.“