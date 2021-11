Initiatoren Wolfgang Satzger und Matthias Jorda stellen dem Gemeinderat ihre Pläne vor. Die Sportanlage soll Jugendliche, Kinder und Erwachsene zusammenbringen.

13.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Das Interesse an einem Bikepark scheint in Irsee groß zu sein, sowohl bei jüngeren als auch älteren Bürgerinnen und Bürger. Zur jüngsten Gemeinderatssitzung waren einige Zuhörer gekommen, um mehr über das Radsport-Vorhaben zu erfahren. Die Initiatoren Wolfgang Satzger und Matthias Jorda erklärten, wie man die Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Oggenrieder Weihers in einen Bikepark umwandeln könnte, der fast keine Wünsche unerfüllt lässt.