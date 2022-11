Bereit für das Hochsicherheitsspiel - der ESVK und Ordnungsdienst vor dem Landshut-Spiel

Nicht nur der ESVK fiebert dem Derby gegen Landshut entgegen, sondern auch Thomas Block vom Ordnungsdienst.

17.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Länderspielpause vom vergangenen Wochenende ist wieder vorbei. Einige Spieler haben die freien Tage für einen Kurzurlaub genutzt, bevor die Mannschaft am Montag wieder das Training aufgenommen hat. Während für die Joker am Freitag ab 19.30 Uhr erst die Auswärtspartie bei den Lausitzer Füchsen auf dem Dienstplan steht, fiebern die Fans schon dem Derby gegen den EV Landshut am Sonntag ab 17 Uhr in eigener Halle entgegen.

Es könnte voll werden

Bereits während der Woche war die Kartennachfrage sehr groß, vieles deutet auf ein ausverkauftes Stadion hin. Somit dürfte auch auf den Rängen für reichlich Brisanz gesorgt sein. Für den Kaufbeurer Ordnungsdienst sind die Ansetzungen gegen Landshut immer mit einem Hochsicherheitsspiel verbunden. „Gegen Landshut und Ravensburg steht die Ampelskala immer auf Rot, da sind einfach ganz besondere Maßnahmen angesagt“, berichtet Thomas Block, Leiter des ESVK-Ordnungsdienstes.

Mit der Polizei in Verbindung

Bereits während der Woche gibt es einen Austausch zwischen dem Ordnungsdienst, der Polizei und den Fanbeauftragten beider Vereine. „So erfahren wir bereits im Vorfeld, wie viel Gäste-Fans sich auf den Weg machen und ob darunter auch sogenannte Problemfans sind“, berichtet Thomas Block über den Austausch.

Es kann spät werden

Am Spieltag selbst werden die ESVK-Ordner neben einem Security-Dienst für die Eingangskontrollen, natürlich auch von einem entsprechenden Polizeiaufgebot unterstützt. „Nach dem Spiel kann der Arbeitstag im Stadion schon mal bis eine Stunde nach Spielende gehen“, beschreibt der 41-Jährige das Zeitaufkommen für die ehrenamtliche Tätigkeit.

Mitarbeiter gesucht

Derzeit kann der ESVK auf 30 Ordner zurückgreifen, darunter sind auch sieben Frauen. „Wir können jedoch dringend zusätzliche Kräfte brauchen, denn durch die Corona-Pandemie haben uns auch vier Ordner verlassen. Zudem liegt unser Durchschnittsalter bereits bei 55 Jahren“, erzählt Thomas Block über die aktuelle Man-Power im Ordner-Team. Die Voraussetzungen dazu sind die Volljährigkeit, ein tadelloses Führungszeugnis, Team-Geist und natürlich auch eine gewisse Affinität zum Eishockey. „Ich war früher schon begeisterter Fan, doch dann wollte ich mich auch im Verein mit einbringen. Nun habe ich seit 2018 die Leitung des ESVK-Ordnungsdienstes übernommen“, sagt Thomas Block, der dabei von einem ganz tollen Miteinander im ganzen Verein spricht. Die gute Stimmung und das erfolgreiche Wirken der Mannschaft erleichtert auch die Arbeit für die Ordner im Stadion.

Guter Kontakt zu den Fans

„Auch zu unserer aktiven Fan-Szene haben wir einen sehr offenen und ehrlichen Kontakt, und wir werden über Aktionen und Plakate bereits im Vorfeld informiert“, berichtet der Leiter des Ordnungsdienstes, der sich zusammen mit seinem Team als ein Teil des großen Ganzen sieht. Doch auch außerhalb des Stadions sind die Ordner eine starke Gemeinschaft und dokumentieren durch gemeinsame Unternehmungen ihren Zusammenhalt.

Der Chef drückt die Daumen

Gegen den EV Landshut freut sich Thomas Block schon heute auf ein spannendes und hoffentlich erfolgreiches Derby, wenngleich seine Blicke deutlich mehr auf die Zuschauerränge gerichtet sein werden. „Die Tore schaue ich mir dann in Ruhe in der Zusammenfassung an“, sagt der Ordner-Chef und drückt den Jokern dabei fest die Daumen.

Die kommenden Gegner des ESVK:

Lausitzer Füchse am Freitag ab 19.30 Uhr in der Eisarena Weisswasser.

Trainer: Petteri Väkiparta.

Tabellenplatz: 11.

Top-Scorer: Hunter Garlent 16 Punkte.

Powerplay: 13 Prozent – damit Liga-Vorletzter.

Goalie: unter anderem Kristian Hufsky mit 89,7 Prozent Fangquote.

Besonderes: Erst 40 geschossene Tore, das ist der zweitschlechteste Wert der Liga.

EV Landshut am Sonntag ab 17 Uhr in der Energie Schwaben Arena.