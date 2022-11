Bereit zur vorletzten Etappe - fünf Teams aus der Region im Einsatz

Endspurt in der Kreisliga vor der Winterpause. Mauerstetten ist als Tabellenführer gefordert - Oberbeuren als Verfolger. Gelöste Stimmung beim BSK.

Fünf Spiele stehen am vorletzten Spieltag für die Vereine aus der Region an. In Neugablonz empfängt der BSK den Tabellenfünften DJK Memmingen und könnte mit einem Sieg auch Tabellenführer Mauerstetten helfen: Denn der SVM kann dann mit einem Sieg gegen Kammlach zwei Verfolger distanzieren.

Buchloe beim kriselnden TSV

Vorige Saison noch in der Aufstiegsrelegation, heuer nur Mittelmaß – der TSV Lautrach-Illerbeuren (Platz 8/22 Punkte). Das wird zwar ein schweres Auswärtsspiel für den FC Buchloe (13./11), dennoch sollten die Ostallgäuer in ihrer Lage alles daran setzen, beim TSV zu punkten.

Geschmack an der Tabellenführung

Zwei harte Brocken hat der SV Mauerstetten noch vor sich, bevor in die Winterpause geht. Am Sonntag erwartet der SVM ab 14 Uhr den TSV Kammlach. „Die Spiele gegen Kammlach waren in der Vergangenheit immer richtige Abnutzungskämpfe“, erklärt SVM-Coach Uwe Zenkner. „So wird es auch dieses Mal sein. Die Kammlacher wollen den Rückstand auf uns verkürzen, wir haben die Möglichkeit, sie auf Distanz zu halten. Natürlich wollen wir die drei Punkte in Mauerstetten behalten und weiter um die Tabellenspitze kämpfen.“ Zenkner und die Verantwortlichen beim SVM freuen sich über die aktuelle Tabellenführung, wollen diese aber auch nicht zu hoch hängen und weiterhin von Spiel zu Spiel denken. Wichtig ist, dass die Leistung und Einsatzbereitschaft der Mannschaft passt, die sich körperlich auf einem hervorragenden Level befindet und für jeden Gegner schwer zu schlagen ist. Dazu kommt, dass der Kader derzeit fast komplett zur Verfügung steht, lediglich Joshua Krause fehlt.

BSK will ein Zeichen setzen

Letzter Heimauftritt im Jahr 2022: Der BSK Olympia Neugablonz muss zu einem eher ungewohnten Zeitpunkt vor eigenem Publikum antreten. Erst am Sonntag ab 15 Uhr steigt das Duell gegen die DJK SV Ost Memmingen. In der vergangenen Woche herrschte eine gelöste Stimmung im BSK-Team. Der wichtige und auch verdiente 2:1-Auswärtssieg beim SV Memmingerberg dürfte den Schmuckstädtern vor den beiden letzten anstehenden Aufgaben 2022 gehörig Selbstvertrauen geben. „Die Jungs haben in den vergangenen Spielen ihre Leistungen abgerufen“, lobt Spielertrainer Mathias Franke. Auch Sportvorstand Antonio Mezzoprete freut sich über die positive Entwicklung auf und neben dem Platz. „Wir haben es geschafft, Ruhe ins Team zu bekommen. Sowohl die Erste als auch die Zweite Mannschaft arbeiten kontinuierlich und zielstrebig weiter und belohnen sich“ – die Zweite hat eine kleine Serie von drei nicht verlorenen Partien in der A-Klasse. Mit dem TSV Oberbeuren (A) und Memmingen Ost warten nun keine leichten Aufgaben auf Kapitän Benjamin Maier und die Erste. „DJK hat seine Qualitäten im Offenspiel. Was uns zugutekommt: Sie wollen spielen und werden nicht einfach so die Bälle nach vorne dreschen“, sagt Mathias Franke, der in der letzten Partie daheim aus den Vollen schöpfen kann. Angeschlagene Spieler stehen wieder zur Verfügung. „Wir schielen jetzt schon auf einen Sieg, wenngleich wir aber hoch konzentriert zu Werke gehen müssen“, mahnt der Spielertrainer. Damit wolle man ein Zeichen setzen, um die Zuschauer wieder mitzureißen. Das turbulente und ereignisreiche Sportjahr soll am besten mit einem Heimerfolg abgeschlossen werden.

Guter Dinge in Oberbeuren

Am Samstag tritt der TSV Oberbeuren auswärts beim TSV Mindelheim an. Das Hinspiel wurde mit 1:0 gewonnen. Der Absteiger hat sich zuletzt scheinbar stabilisiert und gilt als heimstark. Trotzdem ist man beim TSVO guter Dinge: „Wir wollen auch das Rückspiel gegen Mindelheim gewinnen, auch wenn es dort auf dem großen Platz nicht einfach wird. Wenn wir aber unser Spiel wieder abrufen, stellen wir Mindelheim vor eine schwere Aufgabe“, weiß Stürmer Johannes Koller. Die Trainingsinhalte wurden diese Woche auf den Gegner abgestimmt und von der Mannschaft gut umgesetzt. Das Spiel ist für beide Teams richtungsweisend, Oberbeuren kann mit einem Sieg weiter oben dran bleiben, der TSV den Abstand nach unten vergrößern. Personell muss Trainer Markus Riefler auf Mittelfeldspieler Simon Stöckl verzichten.

Stöttwang will den Bock umstoßen

Der SV Stöttwang tritt am Sonntag ab 14 Uhr beim SV Oberegg an. Den ersten Dreier in der Saison holte der SVS gegen Oberegg am zweiten Spieltag. Daran sollte sich das Team erinnern und den Erfolg wiederholen. „Aber wir erzielen ein Tor, und dann geht die Angst in den Köpfen der Spieler um“, berichtet Trainer Thomas Spannenberger über die momentane Misere beim SVS. „Ich kann es nicht erklären, weil wir es ja besser können.“ Vielleicht haben die Spieler zu viel Angst, einen Fehler zu machen. Deshalb predigt Spannenberger, dass es nur über sichere Pässe aus der Abwehr zum Erfolg geht. Und er betont: „Wir werden alles tun, um in Oberegg den Bock umzustoßen.