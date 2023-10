Berliner mit Überblick

Er kennt Höhen und Tiefen des Eishockeysports. Nach schwieriger Verletzung hat sich Sten Fischer zurückgekämpft.

12.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das Jahr 2022 war für Eishockeyspieler Sten Fischer kein gutes. Aber eines, das ihn geprägt hat. Zweifelsohne. Im Dezember 2021 hatte sich der Verteidiger recht schwer am Oberkörper verletzt. Details zu seiner Verletzung will er auch heute noch nicht preisgeben. Rund ein Jahr lang war er danach nicht spielbereit, bis Dezember 2022. „Ich habe mir in dieser Zeit viele Gedanken gemacht. Mir hat die Lust auf alles gefehlt“, sagt Fischer heute.

Statt Plan B im Red Bull-Universum

Fast wäre es so weit gewesen, dass er sich sogar einen Plan B hätte zurechtlegen müssen. Einen Plan, der aufzeigt, was wird, wenn es mit dem Eishockey nichts mehr wird. So weit kam es dann aber doch nicht. Dafür lief es in der verbleibenden Spielzeit 22/23 umso besser für den nun 20-Jährigen. 25 Einsätze bestritt er noch für Teams aus dem Red-Bull-Universum.

„Das ist wirklich optimal für mich gelaufen“, sagt er. In die RB-Akademie war er einst als U16 von den Eisbären Juniors aus Berlin gewechselt. Fischer ist Berliner, hat heute in die Hauptstadt aber nur noch wenige Kontakte. Das Leben in der Metropole, so sagt er, würde sich von dem im Süden schon unterscheiden. „In Berlin sind die Menschen hektischer. In der Großstadt hast du alles direkt bei dir. Dafür ist es hier in Bayern etwas ruhiger und in Kaufbeuren idyllischer“, erzählt Fischer.

Mit Simon Schütz in einer Reihe

Seit September ist der mit fast 190 Zentimetern Körpergröße doch groß gewachsene Defensive Teil des Joker-Teams. Er ist somit einer von vier Spielern, die via Förderlizenz von Red Bull abgestellt werden, damit sie Spielpraxis sammeln und besser werden. In Kaufbeuren profitiert, so hart das klingt, Fischer aktuell von der Verletzung von Alexander Thiel. Denn der 20-Jährige spielt an dessen Stelle und an der Seite von Simon Schütz, dem Routinier, der einst bei den Jokern ebenfalls als Förderlizenzspieler – damals von Ingolstadt – gestartet ist. „Simon hat mir seinen Werdegang neulich schon erzählt“, berichtet Fischer und erzählt auch von Tipps, die Schütz ihm gegeben habe. Ruhig zu bleiben, sei einer davon gewesen, einfach Spaß zu haben ein anderer Rat des erfahrenen Kollegen. An seiner Leistungsgrenze sieht sich Fischer derweil noch nicht angekommen – erst irgendwo bei 70 Prozent, vielleicht ein bisschen mehr.

Fünf Spiele hat er bisher für Kaufbeuren gemacht – aktuell ist er ohne Scorerpunkt. Das mag ihn vielleicht wurmen, war er doch bis zum 17. Lebensjahr Stürmer. Inzwischen hat er aber die Vorzüge eines Verteidigers kennen und schätzen gelernt. „Als Verteidiger steuerst du das Spiel mehr, weil du es mehr im Blick hast“, sagt er.

Bayern München und NFL

Im Blick hat Fischer abseits vom Eishockey auch anderen Sport. Denn wenn er nicht aktiv ist, verfolgt er die Bundesliga und die National Football League mit großem Interesse. In der Bundesliga gehört sein Herz dem FC Bayern München, wo „es ja auch schon bessere Zeiten gab“, merkt der 20-Jährige an. „Ich hoffe, dass sie sich nun festigen. Offensiv läuft es ja schon gut, defensiv müssen sie noch ein bisschen besser stehen“, analysiert der Eishockeyspieler die Lage beim Fußballrekordmeister.

In der NFL drückt er den Arizona Cardinals die Daumen, was auch ungewöhnlich ist, weil in der deutschen Fancommunity eher andere Teams populär sind. „Ich habe sie vor zwei oder drei Jahren gesehen und fand sie einfach cool“, sagt Fischer und ergänzt: „Das ist aktuell ungewöhnlich, weil sie nicht so gut sind.“

Diese Sorge hat der gelernte Stürmer, der jetzt Verteidiger ist, in Kaufbeuren nicht. Als Tabellendritter gehen die Joker in das kommende Wochenende. Gegner am Freitag ab 19.30 Uhr in der Energy Schwaben Arena sind die Starbulls Rosenheim, zwei Tage später geht es bei den Eisbären Regensburg dann ab 17 Uhr zur Sache.

Die kommenden Gegner Starbulls Rosenheim am Freitag ab 19.30 Uhr, Energie Schwaben Arena.



Tabellenplatz: 4.

Trainer: Jari Pasanen.

Top-Scorer: C.J. Strech und Reid Duke – beide 10 Punkte.

Torwart: Christopher Kolarz – 89,5 Prozent Fangquote.

Vergangene fünf Spiele: Sieg, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg.

Special-Teams: Powerplay: 11,9%, zweitschwächster Wert der Liga.

Besonderes: Rosenheim ist das beste Team beim Bully (60 %).

Tabellenplatz: 9.

Trainer: Max Kaltenhauser.

Top-Scorer: Abbott Girduckis und Andrew Yogan – beide 9 Punkte.

Torwart: Thomas McCollum – 91,8% Fangquote.

Vergangene fünf Spiele: Niederlage, Niederlage n.V., Sieg, Sieg, Sieg.

Special-Teams: Unterzahl-Quote: 73,3% (drittschwächster Wert).

Besonderes: Auch in Regensburg spielt ein Jakob Weber wie beim ESVK in der Verteidigung.

am Sonntag, 17 Uhr, das Stadtwerk-Donau Arena.