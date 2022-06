Bernhard Pohl aus Kaufbeuren ist nun Vizepräsident im Bayerischen Soldatenbund

Die Landesversammlung des Bayerischen Soldatenbundes hat Bernhard Pohl aus Kaufbeuren zum Vizepräsidenten gewählt. Das sind die Ziele des Landtagsabgeordneten.

24.06.2022 | Stand: 12:16 Uhr

Der Bayerische Soldatenbund (BSB), ein Traditionsverband mit über 60.000 Mitgliedern hat bei seiner Landesversammlung in Deggendorf ein neues Präsidium gewählt. Präsident Richard Drexl, ehemaliger Kommandeur der Technischen Schule der Luftwaffe in Kaufbeuren, wurde in seinem Amt bestätigt. Als Vizepräsidenten wurden Bernhard Pohl (Kaufbeuren), Horst Embacher (Neunkirchen) und Ralf Olmesdahl (Adelsdorf) gewählt.

Pohl, seit September 2021 auch Bezirksvorsitzender des Bayerischen Soldatenbund in Schwaben, freut sich über den Vertrauensbeweis: „Es ist nicht selbstverständlich, von 260 Delegierten aus ganz Bayern einen derartigen Vertrauensvorschuss zu erhalten." Pohl gehört dem Präsidium als Bezirksvorsitzender erst seit einem dreiviertel Jahr an. Außerdem war er weder Berufs- noch Zeitsoldat, sondern nur einfacher Wehrdienstleistender.

Pohl, der seit 2008 für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag sitzt, kümmert sich politisch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Sprecher seiner Fraktion für Fragen der Bundeswehr auch um militärische Belange. Er hat im Jahr 2011 im Zuge der Bundeswehrreform die Idee zur Privatisierung der Flugsicherungsausbildung in Kaufbeuren entwickelt und nach eigenen Angaben letztlich auch erfolgreich durchgesetzt. Heute wird diese Ausbildung in Kaufbeuren von der Tochter der Deutschen Flugsicherung, Kaufbeuren ATM Training GmbH (kurz: KAT) in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr durchgeführt. In den nächsten Jahren soll zusätzlich noch ein Sanitätsregiment und eine Feldjägereinheit nach Kaufbeuren kommen.

Neuer Vize will Schnittstelle sein

Pohl kündigt an, im Rahmen seiner künftigen Aufgabe eine Schnittstelle zwischen den Traditionsverbänden, die im BSB organisiert sind, und der Politik zu bilden. „Wir haben wichtige gesellschaftspolitische Themen, die wir breit zu diskutieren haben. Das ist die Frage der Neuaufstellung der Bundeswehr und der Verteidigungsbereitschaft der gesamten Bevölkerung, aber auch die Frage eines verpflichtenden Gemeinschaftsjahres für Männer und Frauen. Ich kämpfe hierfür seit mehr als zehn Jahren. Nun müssen wir diese Debatte in die Breite der Gesellschaft tragen“, betont der Landtagsabgeordnete. Hinter diese Haltung stellten sich bei der Versammlung in Deggendorf auch der alte und neue Präsident Richard Drexl sowie der Festredner der Veranstaltung, der stellvertretende Ministerpräsident des Freistaats Bayern, Hubert Aiwanger.