Beschäftigte in Ostallgäuer Kliniken und Bezirkskrankenhaus fordern bessere Bezahlung

03.02.2023 | Stand: 19:00 Uhr

10,5 Prozent mehr Geld für Pflege- und Verwaltungskräfte im Gesundheitswesen – das fordert die Gewerkschaft Verdi. In dieser Woche fanden an mehreren Krankenhäusern im Allgäu Aktionen statt, mit denen die Beschäftigten ihren Forderungen Nachdruck verleihen wollen. In Kaufbeuren kamen am Freitag Mitarbeitende der Bezirkskliniken Schwaben und der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren vor dem Bezirkskrankenhaus (BKH) zusammen, um den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. Februar zu erhöhen.

Mehrheitspetition für eine bessere Bezahlung

Zur Tarifrunde 2023 der Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurde eine Mehrheitspetition für eine bessere Bezahlung organisiert. Von Mitte Oktober 2022 bis kurz vor Weihnachten hatten Klinikbeschäftigte rund 4000 Unterschriften im gesamten Verdi-Bezirk gesammelt – mehr als 1400 davon in Kaufbeuren und dem Ostallgäu. Diese wollten sie am Freitag an die Geschäftsführungen der beiden Klinikverbände und Vertreter der Politik übergeben. Die Unterschriften nahm der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse entgegen, der gleichzeitig auch Verwaltungsratsvorsitzender der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren ist.

Arbeitsalltag ist von Überlastung geprägt

Wie Verdi-Gewerkschaftssekretärin Uschi Zwick unserer Redaktion sagte, gab es auch kleinere Arbeitsstreiks in verschiedenen Abteilungen des BKH und der drei Standorte der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren in Buchloe, Füssen und Kaufbeuren. „Wir sehen aber nicht den Streik als Problem, sondern den regulären Arbeitsalltag.“ Der sei von Überlastung geprägt – was sich negativ auf die Attraktivität der Berufe im öffentlichen Dienst auswirke.

An den Kliniken Kaufbeuren-Ostallgäu haben insgesamt 645 Beschäftigte unterschrieben – die Zahl war auch auf einem Banner abgedruckt, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion dabei hatten. „Da im Nachgang noch Unterschriften reinkamen, sollten es inzwischen rund 700 sein“, sagte Zwick.

Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben nimmt Petition nicht an

Am BKH Kaufbeuren haben 709 Beschäftigte die Petition unterzeichnet. Umso mehr verwundert es die Beteiligten, dass Wolfram Firnhaber, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, die Annahme der Petition im Vorfeld abgelehnt hat. Das sei kein gutes Signal und zeuge von fehlender Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten, sagte Zwick. Den Vorwurf weist Firnhaber zurück: „Uns geht es nicht darum, unseren Mitarbeitenden nicht einen Inflationsausgleich geben zu wollen.“

Krankenhäuser könnten in eine wirtschaftliche Schieflage geraten

Ihn treibe um, dass die Krankenhäuser in eine wirtschaftliche Schieflage geraten könnten. Dann sei den Mitarbeitenden auch nicht geholfen. Ohne einen 100-prozentigen Tarifausgleich durch die Bundespolitik werde alles, was über 4,3 Prozent liegt, die Not der Kliniken verstärken. „Es ist nicht unsere Aufgabe, im Tarifstreit Position zu beziehen. Die Bezirkskliniken Schwaben haben hier keine Funktion und auch nicht die Befugnis, Einfluss zu nehmen“, erklärte Firnhaber.

Bosse hält 10,5 Prozent auch für überzogen

Bosse nahm die Petition in Absprache mit Andreas Kutschker, Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, und der Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker entgegen, die beide verhindert waren. „Ich halte ein Plus von 10,5 Prozent auch für überzogen“, sagte Bosse. Falsch wäre es aber von den Arbeitgebern zu sagen, „da geht gar nichts“. In der Brust eines verantwortlichen Kommunalpolitikers schlügen zwei Herzen – man müsse den öffentlichen Dienst attraktiv gestalten, um Mitarbeiter gewinnen und halten zu können. Andererseits steige der Kostendruck auf die kommunalen Krankenhäuser. Er vertraue darauf, dass es am Ende eine Einigung geben wird, mit der beide Parteien leben können.

