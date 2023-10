Besondere Gedenkveranstaltung für "Euthanasie"-Opfer in Irsee

Besucher aus Marzabotto in Italien kommen zum NS-Krankenmord-Gedenken an Allerheiligen in Irsee. Erinnerungsstätte Prosektur nach fünf Jahren wieder zugänglich.

26.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Anlässlich der Gedenkveranstaltung „Lichter gegen das Vergessen“ am 1. November ab 16.30 Uhr auf dem Anstaltsfriedhof Irsee werden Gäste aus der italienischen Gemeinde Marzabotto erwartet. Erstmals nach fünf Jahren ist auch die „Gedenkstätte Prosektur“ wieder öffentlich zugänglich.

Seit 2010 Jahren treffen sich auf Initiative von Robert Domes (Autor von „Nebel im August. Die Lebensgeschichte des Ernst Lossa“) am Allerheiligentag Menschen aus der Umgebung und Angehörige, um der Opfer der NS-„Euthanasie“ in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee zu gedenken. Durch Kontakte von Prof. Dr. Michael von Cranach, langjähriger Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren, werden heuer wieder Gäste aus Marzabotto erwartet, die schon 2016 mit ihrer temporären Installation „drops of memory“ den ehemaligen Anstaltsfriedhof hinter der Irseer Klosterkirche wirkungsvoll in Szene gesetzt hatten.

Zu der vom Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben und vom Bildungswerk des Bezirketags organisierten Gedenkveranstaltung kommt auch Bezirketags-Vizepräsidentin Barbara Holzmann. Mitglieder des Bayerischen Landesverbands Psychiatrie-Erfahrener haben ihre Teilnahme angekündigt, um ein Zeichen zu setzen, dass Menschen aufgrund von Krankheiten oder Beeinträchtigungen nicht stigmatisiert werden dürfen, heißt es in der Ankündigung.

Nach fünf Jahren Sanierung und Umgestaltung ist die ehemalige Prosektur der Heil- und Pflegeanstalt Irsee wieder zugänglich

Mit der vor dem Anstaltsfriedhof gelegenen Gedenkstätte Prosektur verfügt das Kloster über einen historischen Raum, der an die 123-jährige Psychiatriegeschichte von Irsee erinnert. Seit 1997 ist er dem Gedenken an die über tausend Patientinnen und Patienten gewidmet, die den NS-Patientenmorden in der einstigen Zweigstelle der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee zum Opfer gefallen sind. Nach einer grundlegenden Sicherung samt barrierefreiem Zugang ist das Gebäude im Rahmen des neu entwickelten Konzepts „Anstalt Irsee: informieren – gedenken – bilden“ nun wieder zugänglich.

Marzabotto ist eine Gemeinde in der Emilia-Romagna nahe Bologna, die Schauplatz eines Kriegsverbrechens während des Zweiten Weltkriegs in Italien war. Zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober 1944 zerstörten Einheiten der SS und der Wehrmacht die Region und töteten über 770 Zivilisten, vor allem alte Männer, Frauen und zahlreiche Kinder. Mit dem Besuch in Irsee setzen die italienischen Jugendlichen und ihre Betreuerinnen ein Zeichen der europäischen Verständigung über die Gräber der Toten hinweg.

Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit zum Gespräch im Foyer des Schwäbischen Bildungszentrums Kloster Irsee. Die Teilnahme an der Gedenkveranstaltung und am Empfang ist ohne Anmeldung möglich. Kerzen werden kostenlos bereitgestellt.