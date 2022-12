Besser fernsehen an Weihnachten: Filme mit echten Helden und mit Kultfaktor

Irgendwann lockt zu Weihnachten der Bildschirm. Aber was gucken? Redaktionsmitglieder aus Kaufbeuren und Buchloe erzählen von ihren Lieblingsfilmen.

Irgendwann wird auch an diesen Weihnachtsfeiertagen die Fernbedienung ihre Macht entfalten. Allein, mit Freunden oder Familie aus dem Programm des linearen Fernsehens auswählen, die Mediathek und den Streamingdienst bemühen oder eine DVD einlegen - bald heißt es: Anschalten zum abschalten. Unsere Redaktionsmitglieder geben am Montag, Dienstag und Mittwoch Tipps: Lieblingsfilme mit echten Helden und mit Kultfaktor.

Halloween ist auch nur einmal im Jahr

„Nightmare Before Christmas“: Wem John McClane zu soft ist, der kann sich bei Tim Burtons Stop-Motion-Film vergnügen. Der entführt nach Halloween Town, in der Gruselgestalten leben. Kürbiskönig Jack Skellington sehnt sich jedoch nach einem tieferen Sinn – und Sally Shock nach ihm. Durch Zufall kommt Jack nach Christmas Town und will das Prozedere auch in Halloween Town einführen – weshalb er den Weihnachtsmann entführen lässt. Das Puppen-Grusical ist voller schräger Einfälle, skurriler Figuren und schön makaber. Wer heißen Punsch und kühlen Weihnachtsalbtraum mag, genießt doppelt. (Von Markus Frobenius)

„Yippie Yah Yei Schweinebacke!“

„Stirb langsam I“: „Yippie Yah Yei, Schweinebacke!“ – recht viel klassischer geht’s an Weihnachten ja fast nicht. Diesen legendären Satz ruft der New Yorker Polizist John McClane den Terroristen zu, die das Bürohochhaus Nakatomi-Plaza in Los Angeles besetzt halten. Er schaltet ganz allein, barfuß und in Unterhemd, einen nach dem anderen aus. Was den knallharten Actionstreifen mit Bruce Willis in der Hauptrolle zum Weihnachtsklassiker macht? Er spielt am Heiligen Abend, während der Weihnachtsfeier seiner Frau Holly. (Von Mathias Wild)

Märchenzeit nicht nur für Kinder

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Der tschechisch-deutsche Klassiker ist 50 Jahre alt und hat seinen Zauber nicht verloren. Während er in der Weihnachtszeit heute täglich auf irgendeinem Sender läuft und jederzeit in der Mediathek abrufbar ist, war es früher ein Großereignis, wenn er auf dem Bildschirm flimmerte. Ein Besuch des Drehortes, Schloss Moritzburg bei Dresden, lohnt sich nicht nur für Aschenbrödel-Fans. Neben dem Museum mit Originalrequisiten und -kostümen (natürlich auch das rosa Ballkleid) wartet dort ein Schlosspark, der im Winter als märchenhafte Kulisse dient. Auch für romantische Spaziergänge ohne Prinz. (Von Katharina Gsöll)

Familienkomödie ohne Familie

„Kevin – Allein zu Haus“ Dieser 90er Jahre Klassiker ist eine Familienkomödie ohne Familie. Versunken im Weihnachtsstress vergessen die McCallisters bei ihrer Abreise in den Urlaub ein Familienmitglied: Kevin (Macaulay Culkin). Der Achtjährige denkt, ein Traum sei in Erfüllung gegangen, und genießt die Freiheit – sieht fern, futtert Süßkram. Als jedoch zwei Ganoven versuchen, in das vermeintlich leere Haus einzusteigen, verwandelt sich der Traum in einen Albtraum – und Kevin in einen gewieften Verbrecherjäger. Der Film ruft passend zum Fest in Erinnerung, wie wichtig die Familie ist. (Von Alexandra Hartmann)

