Besser fernsehen an Weihnachten: Filme zum Lachen, Träumen und Mitfiebern

Irgendwann lockt zu Weihnachten der Bildschirm. Aber was gucken? Redaktionsmitglieder aus Kaufbeuren und Buchloe erzählen von ihren Lieblingsfilmen.

24.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Irgendwann wird auch an diesen Weihnachtsfeiertagen die Fernbedienung ihre Macht entfalten. Allein, mit Freunden oder Familie aus dem Programm des linearen Fernsehens auswählen, die Mediathek und den Streamingdienst bemühen oder eine DVD einlegen - bald heißt es: Anschalten zum abschalten. Unsere Redaktionsmitglieder geben am Montag, Dienstag und Mittwoch Tipps: Lieblingsfilme zum Lachen, Träumen und Mitfiebern.

Gute Laune im Kreis des Lebens

„Der König der Löwen“: Hakuna matata – wer kennt ihn nicht, den Ohrwurm aus dem inzwischen 28 Jahre alten Disney-Klassiker. Der Spruch aus der afrikanischen Sprache Swahili bedeutet „keine Sorgen“. Wenn Erdmännchen Timon und Warzenschwein Pumbaa trällern, bekommt man gute Laune – und die können wir doch alle gebrauchen. 2019 produzierte Disney eine computeranimierte Neuverfilmung. Meiner Meinung nach kann die aber nicht mit dem Zeichentrickfilm mithalten. Egal, wie oft ich Simba bei der Suche nach seinem Platz im Kreis des Lebens zuschaue: Es wird nie langweilig. (Von Claudia Goetting)

Ein bisschen Anarchie tut gut

„Texas – Doc Snyder hält die Welt in Atem“: Da kann man noch so jauchzen und frohlocken, Weihnachten ist und bleibt auch ein Fest der Zwänge. Deshalb tut ein wenig kultivierte Anarchie gut, wenn die ellenlangen To-do-Listen abgearbeitet sind. Und wer wäre dafür besser geeignet als Helge Schneider? In seinem Kinofilm von 1993 versetzt der geniale Humorist und Musiker eine Stadt im Wilden Westen (also eigentlich eine Westernstadt im Sauerland) in Angst und Schrecken, deklamiert aber auch brav ein Muttertagsgedicht, spielt ein furioses E-Gitarren-Solo am Lagerfeuer, löst ein Erdbeben aus und wird am Ende hoch philosophisch. (Von Martin Frei)

Sich in eine andere Welt katapultieren

„Dune“: Wer an den Feiertagen von allen romantischen Epen mit heiler Welt genug hat, dem empfehle ich, sich mit „Dune“ in eine andere Welt zu katapultieren. Der erste Teil einer Trilogie nach der Romanreihe von Frank Herbert räumte sechs Oscars ab. Der Science-Fiction-Film spielt im Jahr 10191, der Klimawandel hat den Planeten Arrakis längst in eine menschenfeindliche Wüste verwandelt. Die spannende Story mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet dürfte auch die Jugend in der Familie begeistern. Von Vorteil sind ein großer Bildschirm und gute Boxen. (Von Renate Meier)

Außergewöhnliche Freundschaft

„Green Book“: Ein Film, der weit weg von einer „heilen Welt“ ist. Tony Lip, eigentlich Türsteher eines Clubs in New York in den 1960er Jahren, soll den afroamerikanischen Pianisten Dr. Don Shirley auf seiner Tournee chauffieren und assistieren. Die Reise durch die Südstaaten ist nicht leicht für Shirley, der nur die wenigen Unterkünfte und Restaurants für schwarze Menschen benutzen darf. Da die zwei unterschiedlicher nicht sein könnten, verwickeln sie sich öfter in kleine Streitereien. Kommt es aber hart auf hart, halten die beiden zusammen. (Von Felicia Straßer)

