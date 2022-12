Besser fernsehen an Weihnachten: Filme zum Träumen und für ein robustes Nervenkostüm

Irgendwann lockt zu Weihnachten der Bildschirm. Aber was gucken? Redaktionsmitglieder aus Kaufbeuren und Buchloe erzählen von ihren Lieblingsfilmen.

23.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Irgendwann wird auch an diesen Weihnachtsfeiertagen die Fernbedienung ihre Macht entfalten. Allein, mit Freunden oder Familie aus dem Programm des linearen Fernsehens auswählen, die Mediathek und den Streamingdienst bemühen oder eine DVD einlegen - bald heißt es: Anschalten zum abschalten. Unsere Redaktionsmitglieder geben Tipps: Lieblingsfilme zum Träumen und für ein robustes Nervenkostüm.

Nichts für schwache Nerven

„Better Watch Out“: Denjenigen, deren Nervenkostüm durch das alljährliche Treffen mit der Verwandtschaft nicht schon allzu sehr strapaziert wurde, bietet der Thriller von Regisseur Chris Peckover erfrischende Abwechslung zum filmischen Weihnachtseinheitsbrei. Heilig Abend: Lukes (Levi Miller) Eltern sind ausgegangen. Also soll Ashley (Olivia DeJonge) auf den Zwölfjährigen aufpassen. Was wie ein ruhiger Weihnachtsabend beginnt, wird für die beiden rasch zu einem wahren Albtraum. Denn: Sie drohen Opfer eines perfiden Spiels zu werden. (Von Matthias Kleber)

Immer wieder dieser Michel

„Michel aus Lönneberga“: Was gibt es Schöneres, als sich an Weihnachten von der eigenen Kindheit einholen zu lassen? Das Warten aufs Christkind verkürzten damals die Astrid Lindgren-Filme: Pippi Langstrumpf, Bullerbü, vor allem aber Michel aus Lönneberga hat es mir bis heute besonders angetan. Wie er kurz vor Weihnachten ein Fest für die alten Katthulter im Armenhaus gibt; wie er die böse, gierige Kommandora in eine Falle lockt. Wie die Schneeflocken Smaland in eine Winterlandschaft verwandeln. Herrlich. Gerade recht, um auf dem Kanapee wegzunicken. (Von Karin Hehl)

Für alle, die am Fest (ver)zweifeln

„Der Polarexpress“: Vier Kinder auf einer atemberaubenden Zugreise an den Nordpol. Vereint darin, den Glauben an den Weihnachtsmann verloren zu haben. Der Bärtige, so amerikanisch, wie ein Santa nur sein kann. Völlig okay, er ist doch nur ein schönes Sinnbild für unsere Kindheitsträume. Tom Hanks und Regisseur Robert Zemeckis nutzten für den Film ein Animationsverfahren, bei dem Schauspieler real gefilmt und ihre Mimik und Gestik auf digitale Figuren übertragen werden. Hanks: grandios. Viele liebevolle Details. Feuchte-Augen-Garantie. Happy End. Wer danach noch an Weihnachten (ver)zweifelt, dem ist nicht zu helfen. (Von Alexander Vucko)

Fantastische Fabelwesen

„Mein Nachbar Totoro“: Auf unglaublich liebevolle Weise entfaltet sich in diesem japanischen Zeichentrickfilm eine zauberhafte Welt. Die Schwestern Saki und Mei ziehen mit ihrem Vater in ein verlassenes Haus auf dem Land, um in der Nähe ihrer Mutter zu sein, die im Krankenhaus liegt. Bald treffen sie auf allerlei Fabelwesen. Auf die Rußmännchen, die sich nicht gerne im Sonnenlicht zeigen. Auf den Katzenbus, der über die Landschaft flitzt. Und auf Totoro, einen großen, flauschigen Waldgeist, der nachts um Pflanzensprösslinge tanzt, magische Kräfte hat und zu ihrem Begleiter wird. (Von Jessica Stiegelmayer)