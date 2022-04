Besser geschwungen - Tobias Schill gewinnt Parallelslalom

Tobias Schill vom SC Kaufbeuren ist neuer Jugendmeister des ASV Nord im Parallelslalom. Dabei legt er nicht nur Bestzeiten hin, sondern schlägt auch die ältere Konkurrenz

Beim letzten Rennen zum Ziener-Cup qualifizierten sich die Teilnehmer für die ASV Nord Meisterschaft der U14 bis U18 im Parallelslalom. Mit dabei war auch Tobias Schill. Und der erst 15-Jährige vom Ski-Club Kaufbeuren dominierte überraschend klar.

Bei frühlingshaften Temperaturen an den Spieserliften in Unterjoch fand das letzte Ziener Cup-Rennen der Saison der Region Nord des Allgäuer Skiverbands (ASV Nord) statt. Angesetzt war ein Parallelslalom. Ein Rennformat, das bei Zuschauern wie Athleten gleichermaßen beliebt ist, verspricht es doch Spannung pur. Zwei Athleten treten direkt im Vergleich auf zwei parallel gesetzten Läufen an. Da die beiden Läufe nicht hundert Prozent identisch sein können, wird jeder „Heat“ zwei Mal ausgetragen und die Athleten wechseln dabei die Spur. Die Summe aus dem roten und blauen Lauf zählt für die Platzierung. Das Team vom Förderverein ASV Nord hatte als Veranstalter gute Arbeit geleistet.

Dank bester Pistenpräparierung fanden auch die letzten der 102 Starter optimale Bedingungen vor. Mit Startnummer 92 legte Tobias Schill, der kürzlich erst im Ski-Cross erfolgreich war, im ersten Durchgang eine Zeit von 23,60 Sekunden für die 24 Flaggentore vor. Der Slalomspezialist war damit nicht nur der Schnellste in seiner Altersklasse U16, sondern verwies auch die älteren Athleten der U18 auf die Plätze. Auch im zweiten Lauf fuhr Schill Bestzeit (23,61/Gesamtlaufzeit: 47,21). Er hatte die Tagesbestzeit aller Altersklassen in der Tasche und gewann souverän das Rennen in der U16 vor Tizian Petrich (RG Burig Mindelheim/1,94 Sekunden Rückstand) und Fabian Kuchenbaur (SC Königsbrunn/2,16).

Die Ergebnisse des Rennens zählten zugleich als Qualifikation für die Meisterschaft der Region Nord des ASV. Qualifiziert waren die schnellsten acht Fahrer von U10 bis U12 und von U14 bis U18. Für die jüngeren Athleten war dies eine große Herausforderung. Denn sie mussten sich bereits in der Qualifikation gegen Ältere durchsetzen, wenn sie zur Meisterschaft wollten. In der Gruppe U14 bis U18 männlich hatten sich mit Manuel Pschorr (Königsbrunn) und Marvin Radl (Mindelheim) zwei U18-Athleten qualifiziert. Aus der Altersklasse U16 schafften es Petrich und Kuchenbaur sowie Leo Januschowsky (SC Marktoberdorf) und Schill dabei zu sein. Mit Moses Fischer (Mindelheim) und Finn Kulle (SSV Markt Rettenbach) kamen zwei U14er weiter. Die Meisterschaft wurde direkt im Anschluss auf derselben Piste ausgetragen – wiederum als Parallelslalom. Dieses Mal jedoch im K. o.-Modus.

Im Viertelfinale setzte sich Schill mit 1,7 Sekunden Vorsprung klar gegen Januschowsky durch, der wie Schill im Regionalkader des ASV gefördert wird. Im Halbfinale standen sich mit Schill und Kuchenbaur wiederum zwei Kollegen aus dem Kader gegenüber. Erneut kam Schill schneller ins Ziel. Damit ging es im letzten Heat für den Kaufbeurer um Platz eins und den Titel. Hier hieß es nun U16 gegen U18, Tobias Schill gegen Manuel Pschorr.

Tobias Schill vom SC Kaufbeuren ist neuer ASV-Nord Meister 2021/2022 der Altersklassen U14 bis U18. Vize-Meister ist Manuel Pschorr (rechts) vom SC Königsbrunn vor Tizian Petrich von der RG Burig Mindelheim.

Die Startgates öffneten sich und gleichzeitig katapultierten sich die beiden auf die Piste. An der Kuppe waren beide noch gleichauf. Dann gelang es Schill, den Schwung aus dem kurzen Steilstück besser mitzunehmen, und der SCK-Athlet kam mit einem Vorsprung 0,58 Sekunden ins Ziel. Schill ist damit der neue ASV-Nord Meister U14 bis U18. Und nebenbei verbesserte er mit seinem Finallauf auch die von ihm gefahrene Laufbestzeit des Tages um weitere sechs Hundertstel auf 23,54 Sekunden. Hinter Vize-Meister Pschorr reihte sich Petrich vor Kuchenbaur ein.