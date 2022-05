Beste Stimmung für den guten Zweck

Kabarettist Wolfgang Krebs, die Band Mauke und der Musikverein Germaringen unterhielten die Gäste beim Maibock des Lionsclubs im Sonnenhof.

Die vierte Auflage des Benefiz–Maibockfestes im Sonnenhof in Mauerstetten bescherte dem Veranstalter Lions Kaufbeuren wiederum einen beeindruckenden Erfolg. Volles Haus, tolle Stimmung und insgesamt 7000 Euro Einnahmen für den guten Zweck, so lautete die Endabrechnung.

Davon erhält das Gratislädle 5000 Euro, 2000 Euro sind dem Kaufbeurer Puppentheater vorbehalten. Gertrud und Berthold Sauter, die guten Geister und „Motoren“ des Lädles, nahmen sichtlich bewegt den Scheck entgegen. Die aktuellen Zeiten hätten einen Wandel im Kundenklientel bewirkt und das Lädle an die Grenze des Machbaren geführt, erläutert Gertrud Sauter.

Krebs als Söder

„Ich bin der Allerbeste“, mit dieser Maxime verwandelt sich der Kabarettist Wolfgang Krebs in den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und da ist er überzeugt, bei der politischen Lösung aller Probleme „braucht`s nur einen, nämlich mich“. Seine Partei, die CSU, habe nur zwei Probleme. Das seien der Laschet und die CDU. Sein Lieblingsobjekt ist der Koalitionspartner Hubert Aiwanger, ihn persifliert er mit fränkischer Überlegenheit.

Man glaubt, der Stoiber steht im Saal

Man muss nur hinhören und dabei die Augen schließen und man glaubt, der Stoiber steht im Saal. Es ist die Krebs´sche Lieblingsfigur, die er aktualisiert und treffend darstellt. Schorsch Scheberl ist der Vereinsmeier schlechthin, den Krebs die Verhältnisse in einer Dorfgemeinschaft „wüten“ und erschreckende Nachdenklichkeiten produzieren lässt.

Merkels Besuch ist der Brüller

Der Brüller ist der Besuch von Angela Merkel im oberbayerischen Metzgerladen, wo sie sich mit den Hürden und Fallstricken des Dialekts konfrontiert sieht. Einziger Begriff, den sie raushören kann, ist Sepp der Saubär.

Paurisches von Mauke

Der paurische Dialekt hingegen wird von der Band Mauke aus dem Kaufbeurer Ortsteil Neugablonz gepflegt und perfekt präsentiert. Als Covergruppe übertexten sie Welthits aus dem Bereich des Schlagers und Pops mit Unzulänglichkeiten des Alltags und zwischenmenschlicher Beziehungen.

Sie scheuen keine Niederungen

Da scheuen sie auch die Niederungen biologisch–anatomischer Zustände nicht. Hier wurden die Musiker wohl vom Schorsch Scheberl animiert, der zuvor die Hürden einer öffentlichen Rede nach dem Genuss von Saurüssel, Enzian und Kraut beklagt hatte. Mauke spielte mit Hingebung und hohem technischen Können, da durften auch die mit viel Beifall bedachten Stickl von Michael O. Siegmund nicht fehlen. Klassiker der Mauke wie „Please let me go" und "Besame mucho" wurden bereits beim Anspiel mit Jubel begrüßt.

Harmonie und Schunkeln

Harmonie und Schunkelphasen verbreiteten die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Germaringen, die mit Darbietungen aus dem Bereich der traditionellen Blasmusik für Entspannung sorgten.

Dirk Streichert, Vorstandsmitglied der Lions Kaufbeuren, freute sich über den Erfolg des Benefiz–Maibocks und würdigte im Besonderen die Einstellung der Künstler, die allesamt im Sinne der Veranstaltung ihre Gage dem guten Zweck zur Verfügung stellten. Selbiges gelte übrigens auch für die in der Organisation tätigen Personen.