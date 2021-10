Aufmerksamer Verkäufer rettet 78-Jährigen in Kaufbeuren vor Betrügern

Damit er einen vermeintlichen Gewinn erhält, sollte ein 78-jähriger Google-Play-Karten für 500 Euro verschicken. Ein Verkäufer verhinderte das gerade noch.

Gerade noch verhindert hat ein aufmerksamer Verkäufer einen Trickbetrug in Kaufbeuren. Wie die Polizei mitteilt, hatten Betrüger einem 78-Jährigen am Telefon erzählt, er habe 100.000 Euro gewonnen. In einem zweiten Anruf meldeten sich dann ein vermeintlicher Polizist bei dem Mann und sagte, dass er das Geld erst erhalte, wenn er Google-Play-Karten in Höhe von 500 Euro gekauft und an die Anrufer geschickt habe.

Der 78-Jährige glaubte den Anrufern, ging in einen Supermarkt und wollte dort die Geldwertkarten kaufen. Ein aufmerksamer Verkäufer erkannte jedoch den versuchten Betrug und klärte den Mann über die Masche auf. Der Verkäufer verhinderte den Betrug so gerade noch. Weniger Glück hatte eine Frau aus Pfronten, die im Internet einen Kinderwagen verkaufen wollte.

So schützen Sie sich vor Trickbetrug: Tipps der Polizei

• Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

• Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

• Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

• Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

• Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren Sie sich seine Antworten.

• Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

• Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet.

• Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung.

• Lassen Sie unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank oder Sparkasse rückgängig machen. Abbuchungen können Sie innerhalb einer bestimmten Frist problemlos widersprechen. Wenden Sie sich zudem unverzüglich an Ihren Bankberater.

• Teilen Sie Ihrem Telefonanbieter schnellstmöglich mit, welche Forderung unberechtigt ist. Dieser hat dann eventuell noch die Möglichkeit, nur den berechtigten Teil des Rechnungsbetrags einzuziehen. Ist bereits eine Abbuchung über den gesamten Betrag erfolgt, sollten Sie dieser bei Ihrem Geldinstitut widersprechen und dann nur den berechtigten Teil der Telefonrechnung begleichen.

• Unberechtigte Lastschrifteinzüge können den Tatbestand des Betrugs gemäß § 263 Strafgesetzbuch erfüllen. Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

• Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen!

